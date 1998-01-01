Новости

Аэропорт Эйлата начинает прием пассажиров с 1 февраля

Министерство туризма Израиля после двухлетнего перерыва возобновит субсидирование рейсов в Эйлат

С 1 февраля международный аэропорт Рамон в Эйлате возобновит прием международных рейсов после почти двухгодичного перерыва. Работа воздушной гавани будет проводиться с учетом строгих санитарных норм, связанных с пандемией COVID-19. Сейчас в аэропорту идет активная подготовка к приему пассажиров, - сообщили нам в пресс-службе Минтуризма Израиля.

При этом Министерство туризма Израиля традиционно будет субсидировать рейсы в Эйлат. Сумма поддержки консолидаторов будет составлять от 60 до 66 евро за пассажира.

Как напоминает пресс-служба Минстуризма, «Эйлат – город – курорт на берегу Красного моря, где туристы круглый год могут наслаждаться теплой и солнечной погодой, прекрасными пляжами и природными ландшафтами.

В нескольких минутах езды от города раскинулась пустыня Арава, где можно посетить парк Тимна, известный геологическими образованиями, возникшими миллионы лет назад.

Недалеко от Эйлата, находится пустыня Негев, где можно увидеть разнообразные достопримечательности, в том числе самый большой в мире эрозийный кратер – Рамон».

Напомним, что , Израиль с 9 января 2022 года разрешил въезд россиянам, вакцинированным «Спутником V» . при этом - с момента полной прививки должно пройти не менее 14 дней, перед вылетом и по прилету нужно сдать платные ПЦР-тесты, а по прилету- также и платный серологический тест на антитела (стоимость ПЦР-теста в Израиле — около 1900 руб, теста на антитела — около 3000 руб).

Кроме того, Минздрав Израиля проинформировал, что вакцинированными будут считаться и россияне, привитые бустерной вакциной "Спутник Лайт" не позднее, чем через 5 месяцев после основной вакцинации

При этом туроператоры ранее указыва, что израильская сторона могла бы смягчить правила, введенные для наших туристов. Например, как делают другие страны, определить список лабораторий в РФ, в которых россияне, как привитые, так и переболевшие, смогли бы сдавать серологические тесты до вылета. В этом случае можно минимизировать риски для тех, у кого не окажется иммунитета.

Также наблюдатели удивлены тем, что Израиль не пускает переболевших ковидом россиян, у которых, как и у привитых, тоже есть антитела к COVID-19.

/TOURBUS.RU