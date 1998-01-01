Новости Евразийский Ивент-форум: от промышленного туризма до бизнес-акселераторов Новейшие тенденции событийного, делового и промышленного туризма обсудили участники 11-го Евразийского Ивент-форума, прошедшего в Петербурге

С 19 по 21 января в городе Неве прошел 11-й Евразийский Ивент-форум EFEA, объединивший на одной площадке экспертов событийного, делового и промышленного туризма. В течение трех дней, каждый из которых имел свою тематику («Бизнес-день», «Стратегия» и «Практика») в рамках форума прошли масса дискуссий, мастер-классов и обучающих семинаров, посвященныхз таким важным темам ивент-идукстрии, как развитие промышленного туризма, туристические акселераторы, госконтракты в событийной отрасли, Covid-free-форматы мероприятий и сратегии развития конвеншн-бюро. В частности, в первый день работы форума состоялся круглый стол «Промышленный туризм в вопросах и ответах», в котором приняла участие заместитель генерального директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Юрьева Светлана. В ходе круглого стола специалисты туриндустрии совместно с представителями власти обсудили перспективы развития отрасли и дальнейшие планы. Как было отмечено в ходе круглого стола, сегодня промышленный туризм – одно из наиболее стремительно развивающихся направлений в Санкт Петербурге. Все больше крупных производств, заводов, фабрик готовы представить гостям Северной столицы свои эксклюзивные проекты. Так, в августе 2021 года в Северной столице стартовал проект Всероссийского Акселератора по промышленному туризм. целью которого является развитие этого сегмента, создание туристских программ с посещением предприятий и производств, формирование потребительской лояльности к продукции российских брендов и появление новых турпродуктов на территории регионов страны. На момент запуска проекта в Санкт Петербурге специалистами были отобраны 10 предприятий. В ближайшие три года в городе на Неве будут привлечены еще как минимум 20 объектов туристского интереса. Кроме того, будут разработаны методические рекомендаций для промышленных предприятий по участию в проектах промышленного туризма. Городское туристско-информационное бюро также активно работает над развитием этого сегмента. Так, в 2021 году специалистами учреждения были разработаны три тематических туристских маршрута, ознакомиться с которыми можно на официальном городском туристском портале Visit Petersburg. «Первый русский управленец» был создан к 200-летию со дня рождения Н. И. Путилова, рассказывает о жизни и деятельности великого русского промышленника и финансиста. Тур «Династия Нобелей» посвящен всемирно известной семье, построившей в позапрошлом веке в Петербурге завод совершенно нового для своего времени типа, формировавший культурную прослойку высококвалифицированных рабочих. «Маршрут Фаберже» проходит по ключевым местам города, связанным с жизнью основателя петербургской ювелирной фирмы, имя которого стало символом расцвета ювелирного искусства в России. Также большой интерес участников вызвала сессия «Акселераторы как главный отраслевой тренд XXI века», где представители Комитета по туризму города Москвы рассказали об успешном опыте реализации акселератора Moscow Travel Factory. Как было отмечено в ходе сессии, за два прошедших года из акселератора вышли 60 стартапов, которые продолжают развивать свои проекты, направленные на улучшение пользовательского опыта туриста в Москве. При этом, как отметили представили Moscow Travel Hub в рамках сессии EFEA, кроме поддержки малого бизнеса Moscow Travel Factory стала элементом помощи классической туриндустрии: большое внимание организаторов было уделено сотрудничеству между участниками акселератора и отелями, туроператорами, объектами показа, агрегаторами и гидами. Партнерами программы стали более 50 туркомпаний. Примечательно, что, несмотря на, казалось бы, не самое простое время в туризме, стартапы преимущественно являются решениями именно для бизнеса, что говорит о том, что спрос на новые решения в индустрии продолжает существовать. Также в рамках сессии про свой опыт по организации акселератора представили Ольга Шандуренко (руководитель программы по развитию промышленного туризма, АСИ); Валентин Шумовский (сооснователь ассоциации «Международное объединение бизнес-трекеров» из Санкт-Петербурга); Сергей Рыжов (гендиректор и основатель Агентства бизнес-туризма и мероприятий MICE Market, проект PromTourism.ru из Самары). Участники дискуссии сошлись на мнении, что акселераторы – общемировой тренд, решающий главную задачу: создание новых продуктов для российского туррынка и помощь малому бизнесу в реализации идей. /TOURBUS.RU

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