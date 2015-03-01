Организованным российским туристам, прилетающим на Кубу, больше не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации

Как заявил советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер, которого цитирует «Интерфакс», "Российские туристы, путешествующие на Кубу через агентства и туроператоров, освобождаются от обязательного предъявления паспорта здоровья или международного сертификата о вакцинации против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета" .

Как отметил г-н Пельисер, послабление со стороны кубинских властей связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике. "Мера связана с тем что, на Кубе вакцинировано более 92% населения, включая детей старше двух лет. Кроме того, большинство туристов, которые летают по линии туроператоров, остаются в отелях под постоянным наблюдением медицинской бригады, которая есть в каждой гостинице", — добавил он.

Ранее российским туристам нужно было предъявить международный сертификат вакцинации от коронавируса или паспорт здоровья. Те, у кого не было этих документов, были обязаны по прибытии на Кубу предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до въезда.

Тем не менее, всем прибывающим на Кубу путешественникам по-прежнему необходимо не позднее чем за 12 часов до вылета и не ранее чем за 72 часа заполнить электронную анкету и получить QR-код. При этом в аэропортах Кубы туристы могут в течение 30 минут пользоваться бесплатным Wi-Fi), чтобы с помощью сотрудников аэропорта у них была возможность внести изменения или недостающие данные в форму.

Советник по туризму посольства Кубы в РФ также напомнил, что в стране выполняются экскурсии, работают бары и рестораны, однако туристам по-прежнему нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры безопасности: масочный режим, социальную дистанцию.

Как сообщает в свою очередь Ассоциация туроператоров, «Первым из российских туроператоров об изменении правил въезда на Кубу сообщил туроператор PEGAS Touristik. Соответствующая информация опубликована на сайте компании. Эксперты полагают, что в ближайшие дни примеру PEGAS Touristik последуют и другие туроператоры и их авиакомпании-партнеры, летающие на Кубу.

Наблюдатели полагают, что дольше всего придется ждать обновления правил у авиакомпании «Аэрофлот»: на сайте национального перевозчика и сейчас опубликована информация, не соответствующая актуальным правилам въезда на Кубу».

«Если все российские авиакомпании, в том числе чартерные и выполняющие рейсы в интересах туроператоров, приведут свои правила в соответствии с новыми правилами въезда на Кубу, это направление в 2022 году, учитывая очень лояльную к РФ ценовую политику кубинских отельеров, ждет значительный рост турпотока из России», - добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU