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21 января
Ростуризм запустил тестовую версию обновленного национального турпортала

Russia.travel преобразован из информационного сайта в интерактивную цифровую платформу


 

Ростуризм запустил обновленную версию национального туристического портала в режиме бета-тестирования: теперь там есть конструктор маршрутов, интерактивная карта достопримечательностей и многие другие функции, сообщает пресс-служба ведомства.

 

Новый национальный портал Russia.travel преобразован из информационного сайта в интерактивную цифровую платформу. Сайт адаптирован под все типы мобильных устройств и на этапе тестирования доступен на двух языках – русском и английском. В дальнейшем, планируется перевод портала еще на 10 языках мира.

 

«В новой версии появились сервисы и функции, которые помогут путешественникам быстро найти подходящий вариант отдыха, запланировать поездку или поделиться своими впечатлениями о путешествиях по России. Всего на сайте опубликовано более 39780 достопримечательностей, 412 маршрутов и 658 статей о разных регионах России и возможностях качественного внутреннего отдыха», — рассказали в Ростуризме.

Протестировать новую версию портала можно по ссылке.

 

Как отметили в ведомстве, Russia.travel включает личный кабинет туриста, сообщество путешественников, где можно делиться опытом, проходить тесты, опросы и участвовать в фотоконкурсах. Появились и другие возможности взаимодействия с аудиторией – лайки, шеринг, комментарии, подписки на профили любимых авторов и многое другое.

 

Также на новом портале есть конструктор маршрутов – инструмент, с помощью которого пользователи могут поделиться собственным маршрутом, рассказать о своем путешествии или выбрать опубликованный маршрут, отредактировать его и отправиться с ним в поездку.

Кроме того, для туристов создана интерактивная карта России с туристическими достопримечательностями.

В Ростуризме добавили, что обновленный портал будет работать быстрее и сможет обеспечивать комфортное пребывание на платформе большего числа людей.

 


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