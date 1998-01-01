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21 января
Открыта аккредитация СМИ на XVII Международную туристическую выставку «Интурмаркет»

Выставка пройдет с 12 по 14 марта в ЦВК «Экспоцентр»


 

Уважаемые коллеги!

Для получения аккредитации на выставку «Интурмаркет-2022» и деловую программу, проходящую в рамках выставки, необходимо заполнить аккредитационную форму. Свой именной бейдж вы сможете получить на стойке регистрации прессы в холле со стороны Западного входа в первый день работы выставки.

 

Аккредитованные журналисты получают возможность посещения выставки во все дни ее работы, именной бейдж и информационные материалы выставки (в холле со стороны Западного входа на стойке «РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕССЫ»), а также возможность доступа в Интернет.

 

Аккредитация предоставляется при условии ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ публикации, демонстрации ТВ сюжета и т.д. с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ упоминанием названия выставки.

 

Аккредитованные журналисты в обязательном порядке предоставляют копии опубликованных материалов/сюжетов о выставке/деловой программе рекламному менеджеру (pr@itmexpo.ru).

Представителям СМИ, получившим аккредитацию и не осветивших выставку/деловую программу, в дальнейшем может быть отказано в получении аккредитации.

 

Ждем вас на выставке с 12 по 14 марта 2022 в ЦВК «Экспоцентр» павильон «Форум», вход бесплатный!


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