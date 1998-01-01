В Англии отменяют практически все коронавирусные ограничения

Вслед за упразднением вакцинных паспортов и масочного режима должна последовать и отмена карантина для туристов

В Англии на следующей неделе отменят практически все ограничения, введенные в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма "омикрон", заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, которого цитирует «Интерфакс».

Эти решение касается только Англии. В остальных частях Великобритании вопрос об ограничениях регулируется местными властями.

Г-н Джонсон объявил, что меры, носившие название "план Б", будут отменены по всей Англии после 26 января. Выступая в парламенте, он заявил, что более 90% людей старше 60 лет по всей Великобритании получили "бустерные" дозы вакцины. Премьер подчеркнул: эксперты полагают, что нынешняя волна распространения вируса достигла пика на национальном уровне.

Таким образом, после 26 января требования "паспорта вакцинации", ношение масок в общественных местах и перевод на удаленную работу больше не будут действовать. Если же частные компании захотят использовать "паспорта вакцинации" для допуска людей на свою территорию, то они могут оставить соответствующие меры в силе.

Также в настоящее время британский закон еще требует от человека самоизоляции, если у гражданина положительный результат теста на коронавирус.

Однако Борис Джонсон заявил, что «скоро наступит время», когда требование по самоизоляции из-за ковида будет полностью отменено. Срок действия этого требования истекает 24 марта, и, по словам Джонсона, власти не планируют его больше продлевать.

Между тем, как пишест Ассоциация туроператоров, «Будут ли пересмотрены правила въезда в Англию, пока не ясно. С 9 января 2022 года изменились правила въезда в Англию для полностью вакцинированных пассажиров, привитых препаратами, одобренными ВОЗ. Им уже не нужны ПЦР-тесты до отправления и самоизоляция по прибытию.

Правила въезда в Англию не привитых и не прошедших иммунизацию вакцинами, сертифицированными ВОЗ, пока остались без изменений. Между тем, как уже прогнозируют британские СМИ, отмена требований об обязательном карантине может коснуться и большинства иностранных путешественников».

Напомним, что сейчас россияне, не привитые западными вакцинами, проходят обязательный карантин по прибытию в Англию, а также сдают три теста на коронавирус: до вылета, на 2 и 8 дни после прибытия. Срок изоляции (10 дней) можно сократить, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день.

Если обязательная изоляция при въезде в Англию будет отменена, это повысит интерес к поездкам по направлению, считают представители туристического рынка.

Напомним, что ранее на этой неделе мы сообщали, что тысячи британских туркомпаний оказались под угрозой банкротства из-за жестких и длительных ограничений в стране во время пандемии.

Как сообщила газета The Guardian, из-за распространения нового штамма "омикрон" почти треть туроператоров и отелеьров потеряли не менее половины бронирований с заездами в январе-марте.

"Государственная поддержка туризму стала оказываться в меньших объемах, поэтому четверть опрошенных туркомпаний заявили, что у них больше нет финансовых резервов, еще 50% сообщили, что средства закончатся в ближайшие пару месяцев", — заявило ведущее британское издание.

/TOURBUS.RU