Новости Дмитрий Чернышенко: Туристическая отрасль России восстановилась на 87% Курирующий туротрасль вице-премьер РФ подвел итоги минувшего года и новогодних продаж в туристической сфере

Туристическая отрасль России восстановилась на 87% по сравнению с допандемийным периодом, в 2021 году перелеты по стране совершили 89 млн пассажиров, сообщил сегодня на встрече с журналистами курирующий туротрасль вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, - сообщает пресс-служба зампреда правительства. «В целом, туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершило 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», — цитирует пресс-служба зампреда правительства. Как напомнил г-н Чернышенко, в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в прошлом году была запущена программа чартерных рейсов по России. «Граждане страны смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5 — 2,5 раза дешевле. На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 млн рублей. Действовали и программы кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 млн человек. Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы», — добавил он. Г-н Чернышенко отметил и действие программ кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 миллионов человек. "Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки, турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели", - указал вице-премьер. Чиновник выразил надежду, что благодаря мерам поддержки, в 2022 году турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели. Почти 12 млн граждан РФ отправились в путешествия по России во время десятидневных новогодних каникул, в прошлом году таких туристов на 2 млн меньше, добавил вице-премьер РФ. «Ростуризм завершил подсчет туристических поездок, совершенных во время новогодних и рождественских каникул. Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 млн граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России. В прошлом году, напомню, их количество составило около 10 млн», — цитирует пресс-служба зампреда правительства. Как отметил г-н Чернышенко, наиболее востребованными видами туризма стали экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых. На горнолыжных курортах отдохнули более 2 млн человек, это на 26% больше чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными направлениями, по словам Чернышенко, стали Черноморское побережье, горные курорты Красной поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, а также экскурсионные маршруты Татарстана, Калининградской области, термальные и оздоровительные курорты Тюмени и Ставрополья. /TOURBUS.RU

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