Новости В Мадриде продолжает работу ведущая европейская туристическая выставка FITUR-2022 Россия представлена на выставке стендами Петербурга, Москвы, Сочи и Казани

В среду в Мадриде начала свою работу в «живом» формате одна из ведущих международных туристических выставок FITUR-2022. Открытие выставки состоялось при участии короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции (на фото). Официальным партнеров выставки в этом году стала Доминикана. Выставка FITUR проводится с 1986 г. и считается одним из крупнейших событий туристского рынка Европы и мира. В павильонах комплекса IFEMA общей площадью 56, 7 тыс. кв. м представлены все автономные сообщества и туристические направления страны Всего в ярмарке участвуют 6933 представителя туристических компаний из 107 стран. Организаторы ожидают на выставке 30 тыс посетителей, которые будут соблюдать строгие санитарные правила, такие как ношение масок и соблюдение ограничений на количество людей в павильонах. Россию на выставке предсталяют стенды представляют Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Как сообщили нашему порталу в Комитете по развитию туризма Петербурга, в этом году город на Неве традиционно представлен экспозицией, организованной Конгрессно-выставочным бюро Северной столицы. Участники FITUR проявили высокий интерес к культурной столице России. В день открытия выставки стенд Санкт-Петербурга посетила делегация Всемирной туристской организации ООН во главе с генеральным секретарем UNWTO Зурабом Пололикашвили. Отдельная часть стенда Северной столицы отведена под фотозону, оформленную официальной символикой Лиги чемпионов UEFA, финал которой город примет в мае 2022 года. В центре экспозиции представлен оригинальный Кубок, ежегодно вручаемый футбольному клубу — победителю и официальный мяч финала Лиги чемпионов. Яркий, необычный и интерактивный формат представления будущего крупного спортивного события в экспозиции Петербурга привлёк огромное внимание международных участников из разных стран. И это не удивительно - тема футбола волнует и представителей туристского бизнеса, тем более что для Испании, многих стран Европы и Латинской Америки этот вид спорта является национальным увлечением. «Наша задача – сохранить высокие позиции города на Неве и его статус международного туристского центра. Выставка в Мадриде позволяет рассказать о всём многообразии возможностей, которые представляет наш город для разных категорий путешественников и в разные сезоны. Мы показываем новые продукты и предложения петербургской отрасли гостеприимства, разрабатываемые в ответ на запросы современных туристов, говорим о множестве поводов для посещения Петербурга. О том, что есть веские причины приехать в наш город не один раз и задержаться в нем не на один день, как только пандемия позволит открывать границы в мире и станет возможным реализовать сложившийся в разных странах значительный отложенный спрос на путешествия. А проведение в этом году в Санкт-Петербурге крупнейшего мирового спортивного события - финала Лиги чемпионов UEFA, ещё раз подтверждает и сохранение высочайшего качества петербургского гостеприимства», - прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. В течение пяти выставочных дней на стенде запланированы деловые встречи с международными представителями MICE-индустрии, операторами туристской отрасли и представителями масс-медиа, в ходе которых посетители смогут узнать о богатстве готовящихся туристских предложений Северной столицы для путешественников и установить прямые контакты. Свои предложения представило и Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма. В день открытия выставки уже прошли переговоры с представителями туристского департамента Мадрида о перспективах сотрудничества двух городов. Взаимодействию двух российских столиц на международной арене была посвящена и презентация испанской аудитории проекта «Два города – миллион впечатлений», которая прошла в четверг в посольстве РФ в Испании. В этот же день состоялась пресс-конференция петербургской бизнес-делегации для испанских и международных СМИ, а также специальная презентация города на Неве с участием представителей туротрасли из Испании и других стран. А сегодня на выставке пройдет презентация туристских возможностей «Серебряного ожерелья» Северо-Западного федерального округа и будет представлена роль Санкт-Петербурга как национального трэвел-хаба России. /TOURBUS.RU

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