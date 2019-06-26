ВОЗ: «Запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на путешествия между странами. - сообщается на сайте ВОЗ,

«Комитет был обеспокоен тем, что страны при ухудшении эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ указали на ситуацию с распространением штамма «омикрон». Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений», — говорится в заявлении комитета.

Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о штамме «омикрон», сдержать его международное распространение, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. Меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и избегать наложения дополнительного бремени на международных путешественников», – говорится в заявлении.

В связи с этим ВОЗ рекомендует «отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

«Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ», — говорится в заявлении.

Как считают в организации, власти стран могут принимать меры для снижения риска

распространения инфекции: масочный режим, тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Однако эти меры нужно определять, исходя из рисков, и не создавать финансового бремени для путешественников.

ВОЗ также призывает государства признать все вакцины, которые одобрены организацией – в том числе и в контексте международных поездок.

/TOURBUS.RU