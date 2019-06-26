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20 января
ВОЗ: «Запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса»
Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендует отменить ограничения на поездки между странами
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на путешествия между странами. - сообщается на сайте ВОЗ,
«Комитет был обеспокоен тем, что страны при ухудшении эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ указали на ситуацию с распространением штамма «омикрон». Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений», — говорится в заявлении комитета.
Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о штамме «омикрон», сдержать его международное распространение, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. Меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и избегать наложения дополнительного бремени на международных путешественников», – говорится в заявлении.
В связи с этим ВОЗ рекомендует «отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».
«Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ», — говорится в заявлении.
Как считают в организации, власти стран могут принимать меры для снижения риска
распространения инфекции: масочный режим, тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Однако эти меры нужно определять, исходя из рисков, и не создавать финансового бремени для путешественников.
ВОЗ также призывает государства признать все вакцины, которые одобрены организацией – в том числе и в контексте международных поездок.
/TOURBUS.RU
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