Туркомпании отчитались об общей цене турпродукта за четвертый квартал

Данные об общей цене турпродукта в сфере выездного туризма за четвертый календарный квартал 2021 года туроператоры должны были предоставить до 15 января 2022 года, - сообщает сегодня РСТ,

Как пояснил глава «Турпомощи» Александр Осауленко, неисполнение этой нормы влечет за собой исключение из организации, что лишает компанию возможности работать на выездном рынке: без членства в ассоциации невозможно числиться в федеральном реестре туроператоров.

Г-н Осауленко также уточнил, что не предоставили сведения четыре компании, которые будут исключены из «Турпомощи». При этом все эти туроператоры входили в группу «Музенидис», которая остановила свою деятельность в ноябре 2021 года.

«В 2020 году в общей сложности туроператоры подали сведения на 90 млрд рублей, а сейчас, по итогам 2021 года, – на 150 млрд. Уже после третьего квартала мы увидели более высокие показатели, чем в 2020 году, хотя и ниже 2019-го. Это свидетельствует о том, что рынок постепенно восстанавливается и становится прозрачнее, а туроператоры доверяют механизму фондов персональной ответственности», – заметил он.

До 15 апреля туроператорам надо отчитаться в целом за 2021 год – указать не только общую цену реализованного турпродукта, но и количество туристов, отправленных по этим турам за рубеж. А затем – внести в соответствии с этими показателями взносы в ФПО.

Как напоминает РСТ, ежегодный взнос туроператора в фонд персональной ответственности равен 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Туроператор вправе увеличивать размер ежегодного взноса в ФПО или сразу сформировать его до максимального размера, который составляет не менее 7% от общей цены турпродукта за предыдущий год.

Если размер ФПО становится максимальным, финансовое обеспечение ответственности в сфере выездного туризма не требуется и перечисление взносов в этот фонд прекращается.

В 2020 году на волне пандемии правительство приняло решение снизить взнос туроператоров в ФПО в четыре раза – с 1% до 0,25% от общей цены турпродукта. Затем оно продлило действие пониженных тарифов – взнос за 2021 год в ФПО также разрешено было перечислять в размере 0,25% общей цены турпродукта за 2020 год. Взнос должен быть внесен не позднее 15 апреля 2022 года.

«В первые годы механизм ФПО только осваивался операторами и у многих вызывал недоверие и опасения за свои средства, поэтому многие данные занижались. Сейчас уровень доверия заметно вырос. Мы видим показатели, адекватные среднерыночному уровню. По итогам 2021 года подать заявления на подтверждение достаточности фонда готовы 70% всех туроператоров-членов ассоциации.

При этом уже начался прием документов на продление действующего признания фонда персональной ответственности достаточным и возможности его использования как инструмента финансовых гарантий», – заключил г-н Осауленко.

/TOURBUS.RU