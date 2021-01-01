|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 января
«Интурмаркет» приглашает 14 марта на сессию по практическому интернет-продвижению в туризме
Сессия предназначена для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка
14 марта в 10:00 - 13:00 на Международной туристической выставке «Интурмаркет 2022» в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится практическая сессия по интернет-продвижению для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка.
В рамках сессии будут рассмотрены такие вопросы, как:
- разработка сайта, на котором будут задерживаться пользователи;
- продвижение в социальных сетях, в том числе кейсы по Инстаграм и Тик-Ток;
- увеличение вовлечения пользователей за счет использования UGC-контента;
- ошибки интернет-маркетинга и другие.
Организатор и ведущая: Елена Белоусова, Travel-маркетолог, организатор конференций по Travel Marketing & SMM
Участие в сессии бесплатно, необходима только регистрация на выставку на сайте.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72