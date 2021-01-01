Новости «Интурмаркет» приглашает 14 марта на сессию по практическому интернет-продвижению в туризме Сессия предназначена для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка

14 марта в 10:00 - 13:00 на Международной туристической выставке «Интурмаркет 2022» в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится практическая сессия по интернет-продвижению для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка. В рамках сессии будут рассмотрены такие вопросы, как: - разработка сайта, на котором будут задерживаться пользователи; - продвижение в социальных сетях, в том числе кейсы по Инстаграм и Тик-Ток; - увеличение вовлечения пользователей за счет использования UGC-контента; - ошибки интернет-маркетинга и другие. Организатор и ведущая: Елена Белоусова, Travel-маркетолог, организатор конференций по Travel Marketing & SMM Участие в сессии бесплатно, необходима только регистрация на выставку на сайте.

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