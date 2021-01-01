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20 января
«Интурмаркет» приглашает 14 марта на сессию по практическому интернет-продвижению в туризме

Сессия предназначена для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка


 

14 марта в 10:00 - 13:00 на Международной туристической выставке «Интурмаркет 2022» в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится практическая сессия по интернет-продвижению для туристско-информационных центров, музеев, региональных туроператоров и других участников рынка.

 

В рамках сессии будут рассмотрены такие вопросы, как:

- разработка сайта, на котором будут задерживаться пользователи;

- продвижение в социальных сетях, в том числе кейсы по Инстаграм и Тик-Ток;

- увеличение вовлечения пользователей за счет использования UGC-контента;

- ошибки интернет-маркетинга и другие.

 

Организатор и ведущая: Елена Белоусова, Travel-маркетолог, организатор конференций по Travel Marketing & SMM

 

Участие в сессии бесплатно, необходима только регистрация на выставку на сайте.


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