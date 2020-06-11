Таиланд вернул программу Test&Go и разъяснил порядок изоляции заболевших ковидом туристов

В Таиланде с 1 февраля вновь запустят программу Test&Go для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса признанными ВОЗ вакцинами, сообщает сегодня издание Bangkok Post, на которое ссылается «Интерфакс».

Теперь у лиц, вакцинированных от COVID-19, будут брать тест на коронавирус по прибытии в Таиланд, а затем еще один — спустя пять дней. Прибывающие в страну также должны будут предоставить информацию о планируемом местонахождении.

Данную программу отменили около месяца назад из-за быстрого распространения штамма "омикрон" и противоречивых данных об эффективности вакцин против него. Напомним, что наши туристы, привитые «Спутником». Пока чтг не участвуют в этой прграмме, ожнако они могут посещать ряд туристических регинов страны, включая Пхукет, по схеме «Туристическая Песочница». Сообщается, что власти страны также приняли решение разрешить ресторанам продавать алкоголь до 23:00, ранее действовал запрет на продажи после 21:00. Бары и ночные клубы остаются закрытыми.

Кроме того, власти провинции Пхукет разъяснили условия изоляции туристов, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними, сообщили нам сегодня в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ).

"На Пхукете вступил в силу указ управления общественного здравоохранения об обязательной изоляции в гостиничном номере в случае обнаружения коронавирусной инфекции или контакта с инфицированным COVID-19. Согласно документу, туристы, получившие положительный результат теста на COVID-19 во время пребывания на Пхукете, должны проследовать в медицинское учреждение или специальный отель - hospitel, или же пройти обязательную десятидневную изоляцию в карантинном номере отеля", — говорится в сообщении.

По информации ТАТ, это нужно для непрерывного наблюдения за состоянием здоровья таких туристов.

"Путешественники, желающие пройти обязательную десятидневную изоляцию в карантинном номере отеля, могут выбрать один из трех медицинских пакетов стоимостью от 1 до 15 тыс. батов (от 2,2 до 35 тыс. рублей). По истечении десятидневной изоляции гости получат медицинскую справку о прохождении карантина после чего смогут свободно покидать номер отеля и продолжить отдых", — следует из документа.

В нем также говорится, что лицами, контактировавшими с инфицированными коронавирусом, считаются те, кто проживал в одном номере или имел близкий контакт с человеком, получившим положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Такие туристы должны переселиться в специальную карантинную зону отеля.

За время пандемии в Таиланде зафиксировали 2,35 млн случаев коронавируса, почти 22 тыс. человек скончались.

/TOURBUS.RU