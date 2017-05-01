Начало новой программы кешбэка вызвало шквал бронирований

Туроператоры сообщают о шквале звонков туристов, желающих приобрести путешествия по России с кешбэком, сразу после старта во вторник очередного, пятого этапа программы, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

"Туристы явно ожидали старта программы: туроператоры сообщают о шквале звонков, а первые бронирования были сделаны уже через минуты после начала акции. В основном, туры покупаются на февраль-март. Наибольшим спросом пользуется отдых в Сочи, Красной Поляне, Крыму, в санаториях Кавминвод, отелях Подмосковья, Казани, Калининграда, на горнолыжных курортах Кавказа, Башкирии, Кузбасса", — сообщила она.

По словам г-жи Тюриной, у туристов возникает значительно меньше вопросов по кешбэку, чем прежде – они уже хорошо понимают все условия действия программы.

"Во многих агентствах также отмечают, что акция кешбэка увеличила спрос на их услуги, традиционно низкий во второй половине января. В то же время, в некоторых региональных компаниях жалуются, что спроса на зимний отдых в России нет, что, по их мнению, отчасти связано с новой волной пандемии коронавируса и распространением "омикрона". Кроме того, очень многие объекты размещения сами продают свои номера, что лишает агентства части клиентов", — добавила она.

В свою очередь Ассоциация туроператоров сообщает, что, по данным ведущих игроков рынка внутреннего организованного туризма, 18 и 19 января, в первые два дня акции с кешбэком за туры по России, объемы дневных продаж выросли от 60% до 100%. В частности, о двукратном приросте среднедневных объемов говорят туркомпаниях «Дельфин» и АЛЕАН.

«Пятый этап акции с кешбэком за туры по России стартовал в 00:01 вторника 18 января, а первое бронирование было сделано в 00:05, т.е. буквально на первых минутах акции. Это говорит о популярности акции, о том, что ее очень ждали», – отмечают в TUI Россия.

В дальнейшем же, как полагает генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин, превышение показателей над средними по сезону в рамках акции благодаря кешбэку будет на уровне 25-30%.

Лидер в бронированиях по акции с кешбэком, по мнению АТОР, - Краснодарский край, преобладают туры в Сочи, где бронируют как отдых в приморском, так и в горнолыжном кластере. Доля Сочи в бронированиях у ведущих игроков рынка занимает от 23 до 74%

Второе место по спросу – у санаториев Кавминвод, традиционно востребованных в межсезонье, но ставших особенно выгодными по цене благодаря кешбэку.

Крым и горнолыжные туры (все регионы РФ, кроме Сочи) делят в общем рейтинге пятой волны кешбэка третье место: от 6% до 14% у разных компаний. У «Интуриста» Крым на втором месте.

По данным туроператорских компаний, средний чек тура, приобретаемого в первые дни акции с кешбэком варьируется от 41 тыс. р. до 53. тыс. р. Как правило, эта сумма – за тур на двоих.

Среднее количество туристов в заявках с кешбэком сейчас колеблется у разных компаний от 2 до 2,3 человека. Среднее количество ночей в туре – семь.

В среднем по рынку, порядка 15% первых бронирований по кешбэку у туроператоров приходятся на ближайшие даты (январь), около 20% на апрель и основная масса (около двух третей), в равных долях – на февраль и март.

/TOURBUS.RU