Туроператоры: Правила въезда в Египет остались прежними

Как сообщал вчера наш портал, в СМИ был опубликован циркуляр минздрава Египта, который получили принимающие компании туроператоров в Египте о порядке приема иностранных туристов. При этом некоторые СМИ поспешили сообщить о том, что, якобы, всех прибывающих в страну туристов ждет после 22 декабря обязательное дополнительное экспресс-текстирование на ковид.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, «Цркуляр египетского минздрава является внутренним документом для служебного пользования. По сути он не относится к правилам въезда, а регламентирует действия сотрудников санитарного ведомства Египта в аэропортах.

В документе сказано, что для пассажиров, в подлинности медицинских документов которых (ПЦР-тест на ковид или сертификат о вакцинации) у проверяющих работников санитарной службы в аэропортах возникнут сомнения (например, не считается QR-код с прививочного сертификата или справки о тестировании, или эти документы вообще не имеют QR-кодов) вводится процедура дополнительного тестирования.

В этом случае туристов с такими сомнительными сертификатами и справками, прибывающих в аэропорты Шарм-Эль-Шейха, Хургады, Марса Алам, Табы, Луксора и Асуана, попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW (британский стандарт экспресс-тестирования). Результат теста обещают через 15 минут».

«В документе не указано, каковы критерии, по которым определяется «несоответствие» документов. Однако ясно, что официально полученные сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты не вызовут у египетской стороны никаких вопросов, как это происходит и сейчас. Но даже если экспресс-тест придется пройти, то много времени это не займет, примерно 15 минут», - отметили в TUI Россия.

«Просим всех проверять QR-код перед вылетом в Египет. При сканировании должна открываться информация о путешественнике и результате его тестирования или о проведенной вакцинации», - сообщили в туроператорской компании TEZ Tour.

По данным принимающей компании туроператора, стоимость экспресс-тестирования в аэропортах начиная с 22.01 составит $20..

«Очень важно, чтобы туристы ,отправляющиеся в Египет с тестом ПЦР, убедились в наличии на нем QR-кода, т.к. именно по коду египетская сторона будет проверять тест на подлинность. Отсутствие QR-кода может повлечь за собой экспресс-тестирование в аэропорту прилета», - напоминают в "Интуристе".

То, что правила въезда в Египет не меняются, подтвердили и в Посольстве Египта в Москве.

Правила въезда в Египет остаются прежними. Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Срок действия справки не должен превышать 72 часа с момента забора биоматериала и до момента въезда в страну.

Справка должна включать час и дату взятия пробы, которая является стартовой для отсчета 72 часов. Справка должна быть строго на английском языке и должна содержать международный штрих-код (QR-код), который будет связан с результатами анализа на официальном сайте лаборатории. В справке о ПЦР-тестировании должна быть синяя печать лаборатории и подпись врача. Справка ПЦР должна содержать полные данные о пассажирах.

/TOURBUS.RU