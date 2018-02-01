Венгрия сокращает действие сертификатов о вакцинации до полугода

Правительство Венгрии объявило о новых мерах в борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон», - сообщает Ассоциация туроператоров. С 15 февраля срок действия сертификатов о вакцинации сокращен для граждан Венгрии с года до 6 месяцев. При этом лица старше 18 лет будут иметь право на повторную прививку через четыре месяца после второй дозы.

Как напоминает АТОР, согласно официальному решению властей ЕС, с 1 февраля срок действия прививочных сертификатов в странах блока сократится с года до 9 месяцев (270 дней).

Однако не все страны следуют общеевропейской политике: например, Греция и Кипр, куда пускают россиян, привитых «Спутником V», уже сократили срок действия свидетельств о вакцинации до 7 месяцев. Чтобы считаться привитыми в этих странах, россиянам, прошедшим иммунизацию более 7 месяцев назад, надо получить бустерную дозу прививки.

По предположению АТОР, россиянам, прошедшим вакцинацию и планирующим поездку в Венгрию после 15 февраля, придется учесть новые сроки действия прививочных сертификатов в этой стране.

При этом пока что никаких сообщений, регламентирующих изменения в вопросе сроков действия российских прививочных сертификатов у туристов, посольство Венгрии не публиковало.

АТОР направил запрос в венгерскую дипмиссию с просьбой прокомментировать возможные перемены и уточнить положения, касающиеся процедуры ревакцинации россиян (какой препарат одобрен для этих целей, сколько времени должно пройти с момента введения бустерной дозы и т. д.).

Сейчас российским туристам для въезда в Венгрию, кроме стандартных документов (паспорт, виза, авиабилет и пр.), потребуется или сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 72 часов на английском или венгерском языках.

Венгрия открыта как для вакцинированных россиян, так и не привитых туристов. Проходить карантин или сдавать дополнительные тесты по прибытии не нужно.

Таким образом, если у привитого туриста окажется «просроченный» по венгерским меркам сертификат о вакцинации (с момента последней дозы прививки прошло более 6 месяцев), то он сможет въехать в Венгрию по ПЦР-тесту, отмечают в АТОР.

/TOURBUS.RU