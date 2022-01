Новости Египет меняет правила въезда в страну С 22 января прилетающих туристов могут обязать пройти экспресс-тест на коронавирус, если у них не считывается QR-код

Минздрав Египта обновляет правила въезда в страну: с 22 января туристов могут обязать проходить дополнительное экспресс-тестирование по прибытии, если сертификат вакцинации или справка с результатом ПЦР-теста не соответствует требованиям властей, - сообщает сегодня «Интерфакс». "Обновленные правила въезда касаются всех, кто прибывает по воздуху, воде или суше. Пассажир должен предъявить по прибытии в Египет сертификат вакцинации, при этом с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 суток. Или же предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус, или ID NOW", — говорится в циркуляре, который есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм". Как напоминает министерство, ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прилета, данное правило не касается детей младше 12 лет. Анализ под названием ID NOW – один из видов экспресс-тестирования, результат которого становится известен через 15 минут. "В случае несоответствия сертификата о вакцинации или документа с результатами теста установленным правилам проводится экспресс-тест на антиген. В случае его позитивного результата иностранцам делают еще один тест — ID NOW, если и он окажется позитивным, то пассажира возвращают в страну, откуда он прибыл", — говорится в документе. Между тем, Минздрав Египта не уточняет, какие требования предъявляются к справкам для посещения Египта. Что касается популярных египетских курортов, таких как Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор, Асуан, то туристам по прибытии также необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или результат теста на коронавирус — одного из утвержденных Минздравом Египта. "В случае несоответствия сертификата о вакцинации или документа с результатами теста проводится экспресс-тест на антиген", — отмечается в циркуляре. Если экспресс-тест будет положительным, то турист может провести пятидневный карантин в забронированной гостинице. Если симптомов нет, то на шестой день проводится ПЦР-тест, и если он отрицательный, то карантин можно завершить. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист", из циркуляра не понятно, платный ли будет тест или бесплатный и что министерство подразумевает под "соответствующими документами". "Мы запросили разъяснения в Минтуризме Египта", — добавили в компании. Согласно действующим правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия. Справка с результатом ПЦР-теста потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет, - отмечает информагенство. «Правила прилета остались прежние. Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия, ID Now Covid-19 test или Antigen Rapid Test, сделанный не позднее чем за 24 часа до прибытия. Привитые туристы также должны предъявить справку о полной вакцинации от COVID-19, – отмечают в компании TEZ Tour. - Изменилось лишь то, что если предъявляемые документы не соответствуют требованиям (например, не считывается QR-код), будет проведен тест на антиген в аэропорту прилета”. /TOURBUS.RU

