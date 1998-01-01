Costa Cruises объединит круиз и гольф

Итальянский круизный оператор Costa Cruises, входящая в группу компаний Costa Group станет партнером главного международного события в мире гольфа Ryder Cup 2023. Турнир впервые пройдет в Италии с 29 сентября по 1 октября 2023 года в клубе Marco Simone Golf & Country Club в Риме.

В рамках партнерской программы Costa Cruises разработаны новые предложения для любителей гольфа и их семей «Круиз и гольф», которые позволят совместить игру в гольф и отдых на борту инновационного судна флотилии Costa Smeralda. Бронируя специальное предложение, энтузиасты гольфа смогут сыграть на самых красивых гольф-полях Италии, Франции и Испании во время остановок круизного лайнера, а членов семей и сопровождающих ждут береговые экскурсии и развлечения на борту лайнера.

«Каникулы созданы, чтобы дарить уникальные впечатления и обогащать нас, и идея гольфа идеально соответствует этой философии. Чтобы добиться признания среди поклонников гольфа, мы представляем абсолютно новую инициативу. Партнерство с одним из самых престижных турниров по гольфу Ryder Cup 2023 позволит нам познакомить любителей игры в гольф с возможностями круизов Сosta, а наши предложения объединяющие спорт и путешествия – «Круиз и гольф» – подарят им и их семьям отдых, сочетающий лучшее в гольфе с лучшим круизным путешествием», – сказал Роберто Альберти, вице-президент и коммерческий директор Costa Cruises.

«Круиз и гольф» также поможет в продвижении гольф-клубов в тех пунктах назначения, где проходит маршрут лайнера, и это наш вклад в развитие местного туризма. Как правило, 6 из 10 пассажиров говорят, что хотят вернуться в места, которые посетили во время круиза».

Новое предложение Costa «Круиз и гольф» будет доступно с мая 2022 года в недельных круизах по Западному Средиземноморью на Costa Smeralda с посещением Савоны, Марселя, Барселоны, Пальма-де-Майорки, Палермо, Чивитавеккьи/Рима. Бронирование открывается 1 февраля 2022 года. Чтобы воспользоваться новым предложением, гостям необходимо забронировать круиз на Сosta Smeralda, а затем к своему бронированию добавить один из двух гольф-пакетов, в которые включена оплата за игру на трех или четырех полях наиболее популярных гольф-клубов Средиземноморья.

Формула Costa Cruises «Круиз и гольф» позволит любителям гольфа получить удовольствие от «непринужденного гольфа». В предложение также включены специальные услуги для удобства гостей. Например, трансфер от лайнера до гольф-клуба и обратно, приоритетная посадка и высадка в начале и конце круиза, доставка и хранение снаряжения на борту, а также особый приветственный набор в каюте.

Кроме того, любителям гольфа и их семьям Costa предлагает расширенный доступ в рестораны лайнера Costa Smeralda, включая «Архипелаг», предлагающий блюда трех звездных шефов Бруно Барбьери, Элен Дарроз и Анхеля Леона, а также процедуры в спа-центре и салоне красоты Solemio.

/TOURBUS.RU