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Ростуризм представил тестовый вариант реестра турагентов

Сведения о турагентах должны быть внесены в новый реестр до 1 июля

Ростуризм представил тестовую форму единого федерального реестра турагентов и субагентов, - сообщает сегодня Российские Союз туриндустрии. Как напоминает ведомство, с 1 января 2022 года вступил в силу федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», предусматривающий введение такого реестра.

Как указывается на сайте, сейчас реестр находится в стадии формирования. Часть туроператоров по внутреннему и выездному туризму, на которых ссылается сегодня РСТ, подтвердили, что у них есть технический доступ к реестру, они видят там свои данные. Но еще не все получили тестовый доступ, чтобы опробовать ресурс и определить, какие нужны доработки.

Так или иначе, в компаниях пока не спешат переходить к практическим действиям. Время еще есть: сведения о турагентах должны быть внесены до 1 июля 2022 года. С этого дня, напомним, вступают в силу санкции за работу агентств вне реестра.

Как напоминает РСТ, участие в реестре – обязательное. Информацию о турагентах вносит туроператор, а о субагентах – соответственно турагенты. При этом туроператор должен подтвердить в реестре право субагента на продвижение и реализацию турпродукта, сформированного туроператором. Сделать это нужно через личные кабинеты на сайте Ростуризма – только после этого розничные продавцы смогут продвигать и продавать туры.

Как отметил руководитель комитета РСТ по правовым вопросам и основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, важно что договор между туроператором и турагентом будет действовать лишь при внесении в реестр соответствующей записи.

Туроператоры должны будут размещать на своих сайтах информацию о реестре. Соответственно договор, заключенный без подтверждения полномочий агента, может быть признан недействительным.

Закон о федеральном реестре турагентов обеспечит прозрачность отрасли и повысит доверие к ней туристов, сообщила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Это еще один очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли. Теперь туристы смогут убедиться, что приобретают туристический продукт у добросовестного продавца, зарегистрированного в федеральном реестре. Это даст возможность, с одной стороны, обеспечить защиту прав туристов и, с другой – повысить доверие людей к отрасли и туристическому бизнесу", — заявила г-жа Догузова.

/TOURBUS.RU