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Российские туристы пострадали в ДТП в Доминикане

Шесть клиентов туроператора Anex Tour пострадали в результате столкновения туристического автобуса, водитель погиб

Шесть российских туристов пострадали во вторник в результате ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, при этом водитель автобуса погиб, - сообщают местные СМИ.

"Авария с участием туристических автобусов произошла на шоссе Баваро Макао-Мичес, примерно в двух километрах от Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. В результате ДТП 15 человек пострадали, среди них — шестеро граждан РФ, в том числе один несовершеннолетний. Погиб один человек, это водитель одного из автобусов", — сообщают СМИ.

По данным полиции, лобовое столкновение двух автобусов произошло на узком участке дороги в момент, когда дорожное покрытие было мокрым.

Автобус с туристами направлялся на экскурсию в Саману. В других автобусах находились сотрудники гостиницы Bahia Principe и работники транспортной компании для перевозки туристов Bule Hotel and Tourism Personnel Company.

Шестеро российские туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, находятся в стабильном состоянии, четверо из них оставлены в госпитале для наблюдения, сообщили порзднее вчера «Интерфакcу» в пресс-службе туроператора Anex Tour. Как уточнили в компании, туристы прилетели в Доминикану по путевкам туроператора, но приобрели экскурсии у местных "уличных турагентств".

"После ДТП с направлявшимся на экскурсию автобусом четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Все туристы застрахованы", — пояснили в компании.

В Anex Tour также добавили, что туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку. Вылеты туристов в РФ запланированы 19 и 20 января.

Напомним, что в середине декабря минувшего года туристы Anex Tour пострадали в ДТП в районе египетского курорта Шарм-эль-Шейх. «По информации от принимающего офиса, ДТП с туристическим автобусом произошло во время трансфера в аэропорт. Четверо туристов были помещены в госпиталь. Гостям была оказана необходимая медицинская помощь. Данный случай является страховым», — рассказали тогда в пресс-службе оператора.

/TOURBUS.RU