Новости Половина туркомпаний Британии опасается банкротства Газета The Guardian опубликовала сегодня большой материал, посвященный кризисному состоянию британской туриндустрии на фоне пандемии

Тысячи британских туркомпаний оказались под угрозой банкротства из-за жестких и длительных ограничений в стране во время пандемии, сообщает сегодня газета The Guardian, которую цитирует «Интерфакс». "Несмотря на бум внутреннего туризма летом 2021 года и рост бронирований туров по стране, тысячи туристических компаний королевства могут уйти с рынка. Согласно опросу Туристического альянса, среди почти 2 тыс. предприятий отрасли 11% респондентов считают, что могут обанкротиться уже в 2022 году. 41% убеждены, что это произойдет "рано или поздно", — пишет издание. Как отмечает издание, из-за распространения нового штамма "омикрон" почти треть туроператоров и отелеьров потеряли не менее половины бронирований с заездами в январе-марте. "Государственная поддержка туризму стала оказываться в меньших объемах, поэтому четверть опрошенных туркомпаний заявили, что у них больше нет финансовых резервов, еще 50% сообщили, что средства закончатся в ближайшие пару месяцев", — пишет газета. По словам директора туристического альянса Великобритании Курта Янсона, загрузка пляжей и морских курортов прошлым летом была равноа 100%, однако это оказалось лишь «маскировкой» общего падения внутреннего туризма. "Традиционно в больших и малых городах активно развивался внутренний туризм: было много деловых поездок, конференций. В этих секторах ситуация обстоит очень плохо. Кроме того, многие туркомпании Великобритании работали с иностранными туристами – MICE, языковые школы и лагеря переживают упадок. Восстановление этого сектора займет больше времени", — считает он. То же самое касается туроператоров, обслуживающих иностранных туристов – они отвечают за 60% турпотока в Великобританию. Как отмечает издание, Великобритания становится менее конкурентоспособной на международной арене не только из-за антикоронавирусных ограничений. Так, туристы теперь не могут возмещать НДС при выезде из страны, путешественникам из Евросоюза для въезда в Великобританию теперь требуется паспорт. Кроме того, растет конкуренция с другими странами, которые готовы выделять больше средств для развития и поддержки туризма. "Туристы из Китая и стран Ближнего Востока стремились делать покупки в таких местах, как бутик-городок Bicester Village недалеко от Лондона, но теперь они с большей вероятностью выберут Францию, потому что могут оформить там tax free", — расссказал также г-н Янсон. Как сообщает The Guardian, с 1 апреля 2022 года отели, рестораны и другие предприятия сферы гостеприимства должны будут снова начать выплачивать кредиты, а также НДС 20% вместо 12,5%, который установили в 2020 году. В Ассоциации индустрии гостеприимства Великобритании считают, что въездной туризм и объекты размещения можно поддержать сохранением льготной ставки, так как снижение стоимости отдыха в Великобритании на 1% обеспечивает рост доходов от въездного туризма на 1,3%. /TOURBUS.RU

