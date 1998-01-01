Сочи и Хайфу впервые свяжет круизный маршрут

В начале марта реновированный морской лайнер Astoria Grande отправится в первый круиз из Сочи в Турцию, Кипр, Израиль и Египет

Как сообщили нашему порталу в российском представительстве Минтуризма Израиля, уже в начале весны Израиль и Россию впервые свяжет круизное сообщение - 5 марта 2022 года лайнер Astoria Grande начнет свой первый круизный сезон из Сочи. «Лайнер будет совершать поездки круглогодично.

В рамках первого двухнедельного маршрута туристы смогут посетить ряд городов разных стран, среди которых третий по величине город Израиля — Хайфа», - отметили в представительстве.

В свою очередь портал MVF cообщает, что круизный лайнер Astoria Grande 15 января покинул судоремонтный завод Sefine Shipyard в турецкой Ялове и прибыл в Новороссийск.

Напомним, в июне 2021 года судно было куплено российским бизнесменом у немецкой круизной компании AIDA Cruises. AIDACara была переименована в Astoria Grande и переведена из Таллина в Ялову для прохождения ремонта.

Ремонт, позволивший получить пятилетнее освидетельствование класса и допуск к работе, был проведен в ноябре—декабре 2021 года. В ходе ремонтных работ судно прошло докование с очисткой и покраской подводной части корпуса, была произведена замена винтов и вспомогательных подруливающих устройств.

Специалисты турецкой судоверфи перебрали главные двигатели судна и вспомогательные механизмы. Был обновлен интерьер общественных зон, ресторанов и кают на лайнере, а также перекрашен корпус и нанесена новая фирменная символика.

В Новороссийске лайнер будет доукомплектован необходимым оборудованием и командой и подготовлен к круизному сезону.

Уже известно, что управлять круизным судном от имени его владельцев будет российская судоходная компания «Аквилон», а управлять гостиничным фондом и ресторанами судна — международная компания Sea Chefs, специализирующаяся на управлении номерными фондами судов небольших круизных компаний.

Сообщается, что в первый круиз Astoria Grande отправится 5 март. Он начнется в Сочи, а в круговой 14-дневный маршрут включены турецкие Стамбул, Кушадасы и Бодрум, кипрский Лимасол, израильская Хайфа и египетская Александрия. Стоимость круиза составит от 1274 евро во внутренней каюте с человека.

Как сообщается на сайте компании, судно будет совершать маршруты круглогодично: это будут круизы в Израиль, Грецию, Турцию и Египет из Сочи.

Напомним, что 9 января 2022 года власти Израиля разрешили въезд всем иностранным гражданам, привитым от коронавируса. При этом туристы, привитые признанные ВОЗ вакцинами, сдают ПЦР-тесты перед вылетом и по прилету, а россияне, привитые «Спутником» - дополнительный тест на антитела по прилету. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа.

/TOURBUS.RU