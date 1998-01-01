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«Аэрофлот» вошел в ТОП-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира/ Korean Air возобновляет регулярные полеты Сеул — Владивосток/ Ависообщение между Россией и Казахстаном полностью восстановится к концу этой недели

«Аэрофлот» вошел в ТОП-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира

Аэрофлот вошёл в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал самой пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам 2021 года. Данные приводятся авторитетным британским холдингом Cirium в ежегодно публикуемом рейтинге On-Time Performance Review.

В минувшем году «Аэрофлот» неоднократно становился самой пунктуальной авиакомпанией мира по итогам ежемесячного глобального рейтинга пунктуальности Cirium. Как следует из результатов годового исследования, по итогам 2021 года Аэрофлот выполнил 91.05% рейсов по расписанию и одновременно активно восстанавливал международные маршруты в Европу, Азию и на Ближний Восток.

Cirium — глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий. При оценке пунктуальности работы авиакомпаний Cirium использует данные из сотен уникальных источников. Как подчеркивают эксперты холдинга, для дальнейшего повышения пунктуальности в авиатранспортной индустрии, где степень конкуренции крайне высока, ключевую роль играют цифровые технологии.

Korean Air возобновляет регулярные полеты Сеул — Владивосток

Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air с 25 января возобновит регулярные полеты по маршруту Сеул — Владивосток — Сеул, сообщает пресс-служба российского аэропорта.Рейсы будут осуществляться один раз в две недели на Boeing 737-800.

В настоящее время рейсы из Владивостока в Сеул выполняют авиакомпании "Аврора" и S7. Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным маршрутам с начала 2020 года.

На сегодняшний день Южная Корея закрыта для посещения с туристическими целями. Безвизовый режим приостановлен. Въезд разрешен лишь отдельным категориям граждан, которым необходимо подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции и соблюдать двухнедельный карантин по прилете.

Авиасообщение между Россией и Казахстаном полностью восстановится к концу этой недели

"Аэрофлот" с 20 января возобновляет полеты из Москвы в Актау, с 22 января — в Шымкент, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

"Таким образом, с 22 января полетная программа "Аэрофлота" в Казахстан будет полностью восстановлена. Продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в/из городов Казахстана открыта без ограничений", — отметили в компании.

Как сообщалось, с 10 января после перерыва из-за беспорядков в Казахстане "Аэрофлот" возобновил полеты в Нур-Султан, с 15 января — в Актобе, с 16 января — в Кустанай, с 17 января — в Караганду.

/TOURBUS.RU

