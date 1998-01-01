Эксперты: Спрос на горнолыжную Болгарию ограничивается отсутствием чартеров

Туроператоры комментируют интерес российских горнолыжников к одному из немногих доступных в этом сезоне европейских направлений

Как сообщают туроператоры, туры в зимнююю Болгарию, которая, наряду с Сербией, Турцией и Словенией, является одним из немногих доступных в этом сезоне россиянам зарубежных горнолыжных направлений, активно продавались на Новый год. Сeйчас направление бронируют до середины марта, но спрос ограничен отсутствием чартерной перевозки, - отмечают эксперты.

Напомним, что Болгария признает «Спутник V», поэтому туристы с сертификатом о вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну. Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, и с экспресс-тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда в Болгарию.

Также можно приехать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Детям до 12 лет ни один из документов не требуется.

Ранее в декабре Минтуризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы для горнолыжных курортов страны, согласно которым туристам для заселения в гостиницы не нужен сертификат о вакцинации от ковида или ПЦР-тесты.

Как следует из документа, для объектов размещения и гостей остаются актуальными масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук. Речи о предоставлении сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов в тексте нет.

«Этой зимой спрос на Болгарию начал расти со второй половине ноября, в декабре бронировали очень хорошо. И сейчас глубина продаж максимальная, берут конец февраля – начало марта», – заявила ведущий менеджер по связям с общественностью компании TUI Russia Татьяна Коршунова, - которую сегодня цитирует РСТ.

С другой стороны, до уровня 2019 года спрос пока не восстановился, что эксперт объясняет меньшим объемом перевозки по сравнению с допандемийным периодом. Она также добавила, что бронируют преимущественно недельный отдых в отелях 4-5* на полупансионе.

«В ноябре запросы на горные лыжи в Болгарии пошли лавинообразно, в середине декабря начались первые вылеты. На каникулярные даты было продано практически все размещение в отелях 4-5*. Некоторые дают спецпредложения, но популярные объекты этого не делают, – говорит директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова, которую также цитирует РСТ. – В целом спрос превышает показатели доковидных сезонов. Бронируют конец января, февраль и середину марта».

«Нельзя сказать, что поток большой, спрос сдерживает довольно высокая стоимость прямой перевозки и ее ограниченность. Билет с багажом на прямой рейс в Софию стоит более 30 тысяч рублей, а многие авиакомпании просят еще доплатить за лыжное оборудование», – сообщила директор по связям с общественностью «Интуриста»Дарья Домостроева.

Умеренный спрос на направлении фиксируют и в компании «Анекс тур». Руководитель PR-департамента Алена Хитрова связывает тенденцию с возможностью перелета только регулярными рейсами: «Болгарская горнолыжка слабо продается из-за отсутствия чартеров. Также на курортах действует ряд ограничений для гостей».

Наконец, в пресс-службе компании TEZ Tour сообщили, что спрос на горные лыжи в Болгарии в период новогодних праздников сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом сезона 2019/2020. Средняя глубина продаж сейчас составляет 15-30 дней.

/TOURBUS.RU