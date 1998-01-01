Начался очередной этап программы кешбэка за туры по России

Отправиться в поездку по программе можно с сегодняшнего дня и до 30 апреля включительно

В ночь с 17 на 18 января запущен новый этап распродажи туров по России с кешбэком, он продлится до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, а в речные круизы – с начала навигации и до 1 июня, - сообщает «Интерфакс».

Основные условия программы остаются прежними. В акции участвуют все регионы страны, кешбэк будет составлять 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Посмотреть предложения туроператоров и отельеров можно на официальном портале программы.

Напомним, что программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. С начала 2021 года ей воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей. По оценкам Ростуризма, программа позволила восстановить внутренний туризм, пострадавший от пандемии коронавируса.

Как сообщила журналистам в прошлом месяце глава Ростуризма Зарина Догузова, «Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха.

При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников — в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле, и доступнее отправиться отдыхать».

/TOURBUS.RU