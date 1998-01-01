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Курорт «Роза Хутор» вновь получил World Ski Award

Всесезонный комплекс в десятый раз признан победителем номинации "Лучший горнолыжный курорт России"

Курорт "Роза Хутор" в девятый раз стал победителем в номинации "Лучший горнолыжный курорт России" премии World Ski Awards.

"Премия была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта. В этом году победителями World Ski Awards стали 26 курортов, по одному в каждой стране (17 – в Европе, 4 – на двух американских континентах, 5 – в Азии и Океании", — сообщает пресс-служба курорта.

В пресс-службе отметили, что международная премия World Ski Awards – это своеобразная визитная карточка, которая свидетельствует о высоких стандартах сервиса и объектов инфраструктуры.

"Мы рассматриваем эту награду как знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается и оперативно отвечает на вызовы современного мира. "Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений. В этом зимнем сезоне открыты новые горнолыжные трассы, таким образом гостям предлагается самая большая в России зона катания — 105 км.

Запущены новые подъемники — теперь их 32. Впервые в нашей стране горный курорт предложил регулярные вертолетные экскурсии и трансфер в аэропорт", — цитирует пресс-служба заместителя гендиректора курорта по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного.

Отметим также, что ранее пресс-служба сообщила, что курорт "Роза Хутор" в Сочи с 31 декабря по 9 января принял почти 100 тысяч гостей, что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года.

"Загрузка гостиниц курорта в дни каникул составила 70%, что соответствует ранее заявленным прогнозам и показателю прошлого года. Наибольшим спросом пользовались отели категории 4* и 5*, в частности, Radisson и Golden Tulip", — говорилось в сообщении пресс-службы.

В каникулы гостям курорта также была предложена специальная праздничная программа, включавшая лазерное шоу, выступления музыкальных групп, концерты в "Роза Холл", фейерверк и другие события.

/TOURBUS.RU