Эксперты: «Новый закон ставит турагентов перед необходимостью переходить в статус туроператора»

Как сообщает Российский Союз туриндустрии, два комитета РСТ – по правовым вопросам и и по турагентской деятельности – провели совместный вебинар, посвященный изменениям в туристическом законодательстве в этом году.

По словам руководителя комитета РСТ по правовым вопросам, основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, подготовленный Ростуризмом новый отраслевой закон должен быть внесен на рассмотрение Госдумы в марте этого года. Документ значительно расширяет число субъектов турбизнеса, которые подлежат государственному регулированию. Так, по-новому трактуется само понятие «турпродукт». Теперь это не сочетание перевозка плюс размещение, а размещение плюс любая дополнительная услуга, например, экскурсия.

«Новый закон, таким образом, ставит многих нынешних турагентов перед необходимостью переходить в статус туроператора. Причем, это касается и внутреннего, и выездного туризма. Кроме того, для турагентов вводится два механизма регулирования.

В сочетании они дают и госрегулирование в виде обязательного единого реестра, и некий аналог саморегулирования в виде участия агентств в профессиональных организациях», – сказал г-н Мохов.

Правда, как уточнил эксперт, в законе нигде не упоминается именно СРО, речь идет о неких профессиональных организациях, в которых, помимо единого реестра, должны состоять агентства.

Все эти профорганизации, в свою очередь, входят в некую единую национальную организацию турагентств. «Вот такая сложная структура предстоит агентскому рынку в будущем. При этом саму схему взаимоотношений туроператоров и агентов закон не меняет», – заметил г-н Мохов.

Эксперт уверен, что прежде, чем создавать саморегулируемые организации, на турагентском рынке надо навести элементарный порядок: «Сейчас важно посчитать участников этого рынка, увидеть и сопоставить два реестра – операторов и агентов. А когда будет понятен круг участников, переходить уже к профессиональным объединениям». Обычно на саморегулирование переводят «дисциплинированные» отрасли, в которых государство долго выстраивало правила, стандарты и только потом уже передало эти функции в руки самой отрасли.

Руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности, генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов согласен, что туристическая розница до СРО еще не созрела.

«Если рассматривать саморегулирование в том формате, какой существует в строительстве, адвокатской практике, то вряд ли оно сработает в туризме хотя бы на 30%. Но элементы саморегулирования нам нужны очень остро. Мы все слышали о банкротствах туроператоров, но они есть и на агентском рынке. Просто агентство – это обычно микробизнес, поэтому их уход не носит резонансного характера, хотя тоже серьезно подрывает рынок. В этом смысле введение федерального реестра турагентств станет шагом к стабилизации рынка, отсечению тех компаний, которые пришли с мошенническими целями», – сказал г-н Агафонов.

Георгий Мохов также напомнил, что с 1 января 2022 года уже действует федеральный закон, напрямую влияющий на розничный рынок – закон о ведении единого федерального реестра турагентов и субагентов.

Сведения будут включаться в реестр через личный кабинет на сайте Ростуризма – только после этого розничные продавцы смогут продвигать и реализовывать турпродукт. Получается, как заметил г-н Мохов, что введение единого реестра турагентов фактически устанавливает разрешительный порядок их работы: если туроператор не внесет о них сведения в этот реестр, они не смогут вести бизнес. Не зафиксированные в реестре договоры могут быть признаны недействительными.

«И это вполне может стать еще одним фактором ужесточения операторами своей агентской политики, инструментом давления на него, например, в субагентировании. Это, в свою очередь, приведет к сокращению розничного рынка», – считает Георгий Мохов.

Сергей Агафонов в свою очередь отметил, что не видит в новом реестре угрозы: «И сейчас ничто не мешает туроператору не заключать договор с агентством, давать или не давать преференции. Реестр не меняет, а лишь формализует уже сложившиеся отношения туроператоров и агентов, по-своему их стандартизирует».

/TOURBUS.RU