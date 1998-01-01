Туристические направления: Антикоронавирусные ограничения

Турция решила не отменять ПЦР-тесты для внутренних перелетов/ Нидерланды снимают ряд ограничений/ В Дании ослабевают антиковидные запреты

Турция решила не отменять ПЦР-тесты для внутренииих перелетов

МВД Турции пересмотрело решение об отмене ПЦР-тестов. Об этом 16 января сообщили ряд турецких СМИ со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Турции, - информируют электронные российские СМИ.

Согласно обновленному циркуляру требование о предъявлении отрицательного результата анализа на коронавирус снимается лишь частично: для поездок между регионами страны на пассажирских автобусах, поездах, а также для посещения театров, кинотеатров, концертов и других массовых мероприятий.

Однако для внутренних авиаперелетов пока все остается по-прежнему. Не вакцинированные или не переболевшие за последние 180 дней пассажиры обязаны делать ПЦР-тестирование, действительное в течение 48 часов до вылета.

Ранее лава авиакомпании Turkish Airlines Билял Экши. Накануне сообщил о том, что требование ПЦР-тестов на внутренних рейсах отменено, всем пассажирам нужно будет только предъявить при регистрации на рейс свой QR-код.

Нидерланды снимают ряд ограничений

В Нидерландах с субботы ослабили ряд ограничительных мер, несмотря на сложную ситуацию с продолжающимся распространением штамма COVID-19 "омикрон", сообщает телеканал NOS со ссылкой на собственные источники.

Согласно их данным, с 15 января возобновили работу парикмахерские, спортзалы и магазины, занимающиеся продажей товаров не первой необходимости. Однако они пока что смогут принимать ограниченное количество посетителей. Кроме того, ожидается, что колледжи и университеты вновь будут открыты для очных занятий.

Однако бары, рестораны, театры и музеи останутся закрытыми. Большинство общественных мест закрыты в Нидерландах с середины декабря. По сообщениям европейских СМИ, на фоне продолжительных ограничений жители приграничных районов Нидерландов начали ездить в магазины в Германию и Бельгию. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нидерландах остается напряженной, несмотря на снижение числа госпитализаций. По прогнозам местных служб здравоохранения, суточный показатель прирост новых случаев может увеличиться в ближайшие недели. Доминирующим в Нидерландах штаммом объявлен "омикрон".

В Дании ослабевают антиковидные запреты

Власти Дании, несмотря на распространение в стране штамма коронавируса "омикрон", отменили ряд ограничений, введенных ранее для сдерживания вируса, сообщило агентство Associated Press (AP) в воскресенье. Так, кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей.

Ограниченное число болельщиков снова допустят на соревнования, проходящие как в помещениях, так и на свежем воздухе. Гостей обязуют носить маски, а также предоставлять свидетельства — о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или об отрицательном результате тестов на коронавирус.

Планируется, что правительство продолжит смягчение ограничений 31 января.

Ранее на этой неделе глава Минздрава Дании Магнус Хойнике заверял, что правительство внимательно следит за ходом пандемии и не стало бы поддерживать решение об отмене ряда ограничений без четкой позиции по этому вопросу экспертов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 1 млн человек, свыше 3,4 тыс. заболевших скончались.

/TOURBUS.RU