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Австралия открывает страну для привитых "Спутником V"

Прошедшие полный курс вакцинации россияне могут въехать в Австралию с целью работы, учебы или по бизнес-визе

Власти Австралии разрешили въезжать в страну привитым двумя дозами вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает cегодня управление терапевтических товаров страны (TGA, администрация лекарственных средств), - информирует «Интерфакс».

Решение было принято на основе информации, предоставленной TGA российским правительством при содействии посольства Австралии в Москве, отмечается в сообщении ведомства.

В нем говорится, что "признание Спутника расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей элитного спорта в нашу страну".

Национальный фармацевтический регулятор после исследований пришел к выводу, что вакцинация двумя дозами «Спутника V» дает среднюю эффективность против симптоматической инфекции – 89% и против госпитализации или смерти при заражении COVID – 98–100%.



По информации АТОР, с 15 декабря 2021 года полностью вакцинированные обладатели визы могут въезжать в Австралию без подачи заявления на освобождение от въезда. Сюда входят обладатели визы в Австралии, имеющие право на вылет и возвращение. Однако туристические визы не выдаются.

Приехать в Австралию сейчас можно только по личным и рабочим (высококвалифицированный специалист, персонал транспортных средств), бизнес- и некоторым гуманитарным причинам, а также для обучения.

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По оценкам экспертов туристического рынка, признание российской вакцины больше всего поможет россиянам, которые учатся в Австралии. О том, что иностранные вакцинированные студенты могут свободно въезжать в Австралию, в своем аккаунте в Twitter 17 января написал и посол Австралии в РФ Грейм Михан. Туристы и другие категории путешественников его сообщении не упоминаются.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, для въезда в Австралию иностранные граждане заполняют туристическую декларацию для въезда не позднее чем за 72 часа до вылета и сдают ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до оправления.

Большинство штатов и территорий Австралии требуют, чтобы путешественник сдал тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия. Условия прохождения карантина зависят от прививочного статуса путешественника. Так, если он привит вакциной, одобренной Австралией (теперь в этом списке и Спутник V»), то он может покинуть карантин после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Всем остальным иностранцам придется пройти карантин в форме 14-дневной самоизоляции в обсерваторах, оплачиваемый из собственных средств въезжающих.

/TOURBUS.RU



