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17 января
Паромные перевозки на Балтике: одни в плюсе, другие в минусе
Компании Viking Line, Tallink и MOBY SPL подводят разнонаправленные итоги года
Итоги работы паромных компаний на Балтике по итогам прошедшего года оказались очень разными. Однако если пассажирское сообщение между Финляндией, Эстонией и Швецией осуществлялось, регулярно ходивший по маршруту между столицами этих стран и Петербургом паром «Принцесса Анастасия» и вовсе не вышел на линию, - cообщает наш петербургский корреспондент.
По данным финской паромной компании Viking Line, общее число перевезенных ее судами пассажиров в 2021-м увеличилось, по сравнению с 2020 годом, на 20,1% до 2,315 млн человек. При этом наибольший рост пассажиропотока среди продолжительных маршрутов отмечен на линии Турку-Аландские острова-Стокгольм: ею воспользовалось свыше 904 тыс. человек – почти на 52% больше, чем годом ранее. Абсолютным же рекордсменом по приросту пассажиропотока признан паром Rosella и линия Мариехамн (Аландские острова) - Капельшер (Швеция): они обслужили 348,2 тыс. клиентов, что на 81,8% больше, чем в 2020-м.
А вот прежде весьма популярный маршрут между столицами Эстонии и Финляндии показатели снизил: между Таллинном и Хельсинки в 2021-м перевезено чуть более 591 тыс. пассажиров - на 21,1% меньше показателя 2020-го.
Есть у Viking Line и организационные перемены. Так, компания продала круизный паром Mariella – он выведен из эксплуатации и отправлен новым владельцам на Средиземное море.
Зато новейший, работающий на сжиженном природном газе паром Viking Glory 28 декабря отправился с верфи XSI в Сямыне (Китай) в финский Турку, откуда и станет совершать ежедневные рейсы в Стокгольм. К началу февраля через Суэц и Гибралтар он доберется до Финляндии, а уже 1 марта должен быть принят в эксплуатацию.
«Мы довольны итогами года, – резюмировал Ян Хансес, президент и генеральный директор Viking Line. - Высоким спросом пользовались специальные летние круизы и чартерные отправления. Осенью общая ситуация начала нормализоваться, но эту тенденцию прервал новый вариант Covid-19 и последующее ужесточение ограничений на поездки».
А вот главный конкурент финнов, эстонская судоходная компания Tallink, итогами 2021-го довольна быть не может: объемы пассажирских перевозок на Балтике сократились у нее на те же 20%. По данным статистики, в прошлом году на всех маршрутах ею было перевезено около 2,962 млн пассажиров, тогда как в 2020-м – свыше 3,732 млн.
«2021 год не принес долгожданный конец пандемии и восстановление, на которые мы очень надеялись. – заявил по этому поводу председатель правления Tallink Пааво Ныгене. - Большую часть года мы снова искали нестандартные решения, изобретая различные способы, как обеспечить перемещение людей и грузов в условиях постоянно меняющихся ограничений на поездки, которые часто вводятся в последний момент». И хотя он выразил надежду на то, что 2022-й станет переломным и ситуация изменится к лучшему, компания уже объявила, что в начале года на 5 недель приостановит обслуживание маршрута Таллинн-Стокгольм.
Увы, но паромному оператору MOBY SPL, до пандемии выполнявшему рейсы по разным круизным маршрутам по Балтике из Петербурга, вообще похвастать нечем. Ведь из-за ограничений, вызванных пандемией, компания совсем не смогла работать на своих линиях.
А единственным утешением для ее клиентов стало то, что купившим напрямую у оператора и ее генерального агента клиентам они полностью вернули средства за ранее забронированные, но так и не осуществленные круизы.
/TOURBUS.RU
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