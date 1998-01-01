Новости Руководитель хабаровской турфирмы "Руссо Туристо" осуждена на три года и шесть месяцев колонии Потерпевшими по делу о мошенничестве признаны 86 туристов, которым был причинен ущерб на 12,6 млн рублей.

Центральный районный суд Хабаровска признал виновной в мошенничестве руководителя турфирмы, обманувшую 86 человек, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. "Суд приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей", — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс». Как сообщается, осужденная проходила по уголовным делам, возбужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). Суд установил, что жительница Хабаровска предоставила в налоговую информацию о том, что ее соучастник - подставное лицо - является единственным учредителем и директором ООО "Райдо". После чего через подконтрольную ей компанию стала продавать туристам путевки, которые впоследствии оказались «пустышками». "Не намереваясь выполнять услуги по предоставлению туристических продуктов, с октября 2019 года по сентябрь 2020 года она выдавала гражданам подложные документы в виде туристических путевок, не производя бронирование у туроператоров готовых туристических продуктов", — сообщает прокуратура. В итоге потерпевшими по делу были признаны 86 человек. Общий ущерб, причиненный им, оценен в сумму свыше 12,6 млн рублей. Хабаровское информагентство "ХКС" добавляет, что мошенническое ООО "Райдо" действовало в Хабаровске под брендом "Руссо Туристо". Как пишет информагентство, "Как было доказано в суде, 43- летняяя Оксана Дайнеко и не собиралась исполнять взятые на себя обязательства перед клиентами. Людей же она привлекала фантастическими скидками. При этом мало кто обращал внимание на странности с её фирмой. ООО «Райдо» было зарегистрировано только летом 2018 года в частной квартире на улице Панькова в Хабаровске". Напомним, что ранее в сентябре мы сообщали, что длившаяся несколько последних лет история, основным фигурантом в которой выступала бывший генеральный директор и собственник турфирмы «Свисс Тур» Анна Ярилова, завершилась приговором Московского районного суда Петербурга. В соответствии с ним мошенница получила 4 года условно с испытательным сроком такой же продолжительности. Анна Ярилова была признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). По его оценке, в декабре 2018 года Ярилова, заранее зная, что не исполнит взятые на себя обязательства, под предлогом бронирования и покупки авиабилетов в Сочи для детской футбольной команды, получила от представителя родительского комитета денежные средства в размере более 313 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Помимо этого, в период с февраля по июнь 2019 года она похитила более 650 тыс. рублей, которые три семьи заплатили за путёвки в отели по системе «все включено» на острова Родос и Крит. И хотя подсудимая частично возместила ущерб на сумму свыше 519 тыс. рублей, наказания ей избежать не удалось. /TOURBUS.RU

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