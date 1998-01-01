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Словения ужесточила правила въезда для непривитых туристов

Срок действия ПЦР-теста для въезда в Словению сокращен до 48 часов

Власти Словении ужесточили правила посещения страны, сократив срок действия ПЦР-теста для въезда с 72 до 48 часов, сообщает пресс-служба правительства альпийской страны, на которую ссылается «Интерфакс».

«Правительство Словении издало постановление, согласно которому международные путешественники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны предъявить при въезде ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки.

Также непривитые туристы могут въехать с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее чем за 24 часа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Словения принимает российских туристов, привитых от коронавируса «Спутником V». С момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Сертификат вакцинации должен быть в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом на английском языке. Детям до 12 лет сертификат не потребуется.

В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе в течение 180 дней и сертификат о вакцинации одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

При этом с 1 февраля срок действия сертификатов о вакцинации, с которыми туристы, в том числе, и россияне, могут въезжать в Словению, сократится с 12 до 9 месяцев (270 дней).

Перед поездкой всем авиапассажирам нужно заполнить протокол путешествий. Передвигающимся автобусом, поездом или машиной форму заполнять не надо.

Оперштаб возобновил авиасообщение со Словенией. С 9 ноября 2021 года по маршруту Москва – Любляна три раза в неделю летает «Аэрофлот». В январе тарифы по направлению начинаются от 12 тыс. руб. в одну сторону .

Кроме того авиакомпания "Россия" с конца января открывает рейсы в Любляну из Петербурга. Полеты в столицу Словении начнут выполняться с 22 января из аэропорта Пулково один раз в неделю по субботам. На маршрутных линиях будут эксплуатироваться лайнеры Airbus A320.

«Словения, особенно зимой, обычно не слишком востребована среди потенциальных организованных туристов, - отмечал ранее в беседе с нами менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Однако в нынешней ситуации, когда подавляющая часть европейских стран для путешественников из России закрыта, она, особенно у индивидуальных туристов, вполне может быть востребована. С учетом довольно доступных цен (сейчас билет в Загреб из Петербурга продается за 7,2 тыс. рублей на пассажира в одну сторону), спрос вполне вероятен».

/TOURBUS.RU