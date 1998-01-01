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Мексика сняла последние ограничения для въезда в страну туристов

При въезде туристам больше не нужно заполнять медицинскую анкету Vuela Seguro

С начала этого года для въезда в Мексику больше не требуется никаких подтверждений статуса здоровья, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Мексика и ранее не требовала и не требует от иностранцев при въезде тесты на COVID-19 и другие подтверждения отсутствия заболевания.

Но с этого месяца латиноамериканская страна отказалась и от анкеты здоровья Vuela Seguro, которую ранее нужно было заполнять перед приездом. Информация об отмене ограничений подтверждается IATA.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопеса-Гателла, анкета не показала эффективности в борьбе с распространением вируса, но создавала дополнительные сложности для пассажиров и авиакомпаний.

Туроператоры отмечают, что любое ослабление ограничений благоприятно влияет на спрос. Однако участники рынка считают, что пока сложно прогнозировать, насколько именно может вырасти интерес к Мексике. Одним из факторов, негативно влияющим на спрос, остается сравнительная дороговизна направления по сравнению с Кубой или Доминиканой.

«Мексика является одной из немногих стран с наиболее лояльными условиями въезда для туристов, что в свою очередь хорошо сказывается на спросе в эту страну», – заявили в пресс-службе компании ANEX Tour.

По данным ANEX Tour, цены за тур на 10 ночей в отель 4* на все включено в начале февраля начинаются от 213 тыс.

«Продажи туров идут активно, однако надо понимать, что Мексика – это самое дорогое карибское направление, спрос тормозит только высокая стоимость туров. Недельный тур на двоих в отель 3* без питания в январе обойдется от 160 тыс. р.», – рассказывают в компании «Интурист».

По оценкам АТОР, страну в 2021 году посетили свыше 63 тыс. российских туристов. Это на 115% больше, чем в 2020 году, но на 14% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, что в ноябре прошлого года Оперативный штаб снял все ограничения на полеты в Мексику. Прямые рейсы из Москвы в Канкун выполняет «Аэрофлот» трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону в феврале начинается от 32 тыс. р.

В зимнем сезоне также осуществляется туристическая перевозка на рейсах AZUR air и Nordwind. AZUR Air выполняет два рейса в неделю по средам и субботам, Nordwind – один рейс в 10 дней.

При этом ранее было объявлено, что ANEX Tour продлил полетную программу на рейсах AZUR air из Москвы и на летний сезон.

/TOURBUS.RU