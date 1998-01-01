Банк ВЭБ предоставил кредит в размере 29 млрд руб на строительство туркомплекса в Завидово

После окончания строительства число гостей волжского курорта вырастет до миллиона в год

Банк ВЭБ.РФ начал поэтапное представление ООО «Завидово Парк» кредита в размере 29 млрд рублей на создание всесезонного туристического комплекса на курорте Завидово в Тверской области. Ожидается, что после окончания строительства число гостей курорта вырастет до миллиона в год. Об этом сообщают пресс-службы управляющей компаниии курорта.

ВЭБ.РФ предоставил первые кредитные средства для финансирования проекта развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Завидово» в Тверской области. Кредитные соглашения на сумму около 29 млрд рублей в целях финансирования проекта подписали ВЭБ.РФ и ООО «Завидово Парк» в конце декабря 2021 года.

Как уточняется, проект реализуется как очередной этап развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Завидово». К существующим объектам размещения добавятся гостиницы 3 и 4* на 1130 номеров, а также крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, детский парк, горнолыжный склон.

«Реализация проекта запланирована с привлечением льготного кредитования в рамках программы Ростуризма по поддержке строительства и реконструкции отелей. Для нас очень важно, что среди первых 38 одобренных в рамках этой программы проектов есть не только морские пляжные отели, но и гостиницы на загородных природных территориях», — отметила в этой связи глава Ростуризма Зарина Догузова.

В свою очередь, генеральный директор управляющей курортом Завидово компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин рассказал, что ежегодно на курорт «Завидово» приезжает 200-250 тысяч туристов ежегодно. «Наша задача – довести этот поток до 1 миллиона гостей. Уверен, что при поддержке ВЭБ.РФ через 3-4 года курорт будет полностью достроен и мы совместно решим эту задачу», — подчеркнул он.

Как сообщается, комплекс создается в рамках регионального проекта развития туристической индустрии в Тверской области – создания туристско-рекреационного кластера «Волжское море», также реализуемого в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». При поддержке области идет строительство ряда инфраструктурных объектов на территории Завидово, в том числе транспортно-пересадочного узла, инфраструктуры речного порта, объектов обеспечивающей инфраструктуры.

Кроме того, ООО «Завидово Парк» получает налоговые льготы как резидент особой экономической зоны «Завидово».

/TOURBUS.RU