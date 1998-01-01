На Новый год россияне тратили деньги в ОАЭ, Турции и на Мальдивах

За первую неделю новогодних каникул клиенты ВТБ потратили за рубежом на туристические цели 1,4 млрд рублей. Это в 2,6 раза превышает расходы за границей 31 декабря 2020 года и 1-7 января 2021. Количество транзакций выросло в 2,3 раза, а в топ самых популярных направлений для отдыха вошли ОАЭ, тропические острова и Турция, - сообщили намшему порталу в пресс-службе банка.

В Объединенных Арабских Эмиратах, второй год подряд занимающих первое место в списке самых популярных направлений во время зимних каникул по обороту карт ВТБ, клиенты банка потратили на туристические цели 300 млн рублей — на 73% больше, чем год назад.

На втором месте по объему трат россиян расположились в этом году тропические островные государства — Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий. Здесь клиенты ВТБ израсходовали на каникулах 147 млн рублей, то есть втрое больше, чем в начале прошлого года.

На третьем месте оказалась Турция: там объем трат по картам составил 110 млн рублей — в 2 раза больше, чем годом ранее. При этом по количеству транзакций Турция заняла второе место, в несколько раз обогнав другие популярные направления.

В топ-5 стран по обороту вошли Италия (89 млн рублей, рост в 8 раз — поднялась с 9 места) и Белоруссия (87 млн рублей, рост в 2,5 раза, опустилась с 4 места). Десятку популярных направлений для путешествий замыкают Франция (71 млн), Испания (57 млн), возвращающий популярность Египет (50 млн), частично открытый для российских туристов Таиланд (46 млн, рост в 23 раза) и Венгрия (39 млн, рост в 45 раз), которая принимает российских туристов и взлетела с 42 строчки на десятую.

Большая часть расходов россиян за границей пришлась на оплату гостиниц: на размещение в отелях за неделю было потрачено свыше полумиллиарда рублей. Еще 330 млн туристы направили на покупки в зарубежных магазинах одежды и обуви, свыше 230 млн рублей — на питание в кафе и ресторанах. Оборот по картам ВТБ в заграничных супермаркетах превысил 160 млн рублей, а за экскурсии россияне заплатили почти 60 млн рублей (в 5 раз больше, чем год назад).

Традиционно наиболее активно традиционно путешествовали жители Москвы и Центрального федерального округа, которые потратили за границей свыше 900 млн рублей. Жители Санкт-Петербурга и других регионов СЗФО оставили за рубежом свыше 180 млн рублей, на третьем месте — клиенты из Приволжского ФО, расходы которых за границей составили 79 млн рублей.

«В целом наибольшую динамику к прошлому году продемонстрировали страны, которые готовы принимать российских туристов без дополнительных условий: так, в 36 раз увеличились к прошлогодним показателям траты клиентов ВТБ в Армении, в 20 раз — в Грузии, в 5,5 раз — в Египте. Также значительно — почти в четыре раза — повысился интерес к странам Латинской Америки», — прокомментировал результаты исследования Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

/TOURBUS.RU