Новости Российские туристы теперь могу привиться вакциной Pfizer в Турции За два укола признаваемой в ЕС вакцины нужно будет заплатить около 4500 рублей

По информации Ассоциации туроператоров, вчера в СМИ появилась информация о том, что в Турции власти официально разрешили прививать используемыми в стране вакцинами иностранных туристов. Информация основывается на размещенном на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций Турции (OHSAD) письме директора главного департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Турции д-ра Ахмета Текина. Как напоминает АТОР, ранее вакцинация от COVID-19 в Турции была доступна только тем россиянам, которые имели вид на жительство в этой стране, сейчас, как следует из письма, она доступна и туристам. В ведущих клиниках страну уже подтвердили эту информацию. Сообщается, что вакцинация российских туристов проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт. Как сообщил директор турецкой принимающей компании IstanTour г-н Сунай Сертел, «Для Стамбула и Антальи мы уже готовы разработать для российских партнеров удобные пакеты с трансфером до места вакцинации и обратно, если нужно – с сопровождением и переводом, опционально – с проживанием в отелях разного уровня». Туристы (начиная с 18 лет) и в частных, и в государственных клиниках Турции могут получить две двухкомпонентные вакцины на выбор – или Pfizer/ BionTech , или китайскую Sinovac. Вакцинация для туристов платная – за каждый укол из двух нужно будет заплатить 400 турецких лир (2,2 тыс. руб.). Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе. Особый интерес у российских туристов вызывает возможность получить бустерную дозу Pfizer/ BionTech в Турции после двух доз «Спутника V»: такое сочетании тоже дает европейский «зеленый пропуск». В ряде клиник подтвердили наличие такой возможности. При этом АТОР сообщает, что в компаниях ANEX Tour, Pegas Touristik, «Интурист», TUI Россия и ряде других сообщили, что не планируют ни организовывать «вакцинные туры» в Турцию, ни предлагать вакцинацию как дополнительную услугу на отдыхе через своих гидов. Зато открытие вакцинации туристов в Турции вакцинами Pfizer/ BionTech и Sinovac вызвало практический интерес у тех туроператоров, которые уже успешно занимаются вакцинными турами. Особый интерес они проявляют сейчас к возможностям вакцинации в Стамбуле. «Такие туры в Турцию займут достойное место в линейке наших вакцинных туров, которые мы сейчас предлагаем россиянам в Армению, Грецию, Сербию и Хорватию. Рассчитываем, что на вакцинные туры в Турцию придётся не менее 20% спроса в этом сегменте», – сообщил генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов. Напомним, что в конце декабря исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что спрос на вакцинные туры активно растет. «В сентябре туроператоры начали продавать вакцинные туры за рубеж. В среднем в неделю они обрабатывают от 20 до 100 заявок от желающих пройти за рубежом полный курс иммунизации или получить бустерную дозу прививки иностранной вакциной. Точной статистики нет, но по оценкам туркомпаний, вакцинные туры приобрели более 6 тыс. человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на эти поездки совокупно около 310 млн рублей», — рассказала она. Лидером спроса на вакцинные туры является Хорватия. На втором месте по количеству бронирований вакцинных поездок – Сербия. На третье место вышла Болгария, также растет спрос на прививочные туры в Грецию и Армению, - отметила представитель АТОР. В среднем тур за однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson в Хорватию, Болгарию или Грецию на 2-3 дня с авиабилетами обойдется в 500-600 евро на человека при проживании в отеле 3* с завтраками. /TOURBUS.RU

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