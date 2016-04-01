«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Алма-Ату

Сегодня в аэропорту Алма-Аты приземлились первые после массовых беспорядков международные рейсы из Антальи, Коломбо и Сеула

"Аэрофлот" с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алма-Ата, сообщили в пресс-службе компании. "В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан рейсы в Алма-Ату будут временно выполняться по скорректированному графику", — отметили в компании.

Как сообщалось, с 10 января после небольшого перерыва из-за беспорядков в Казахстане "Аэрофлот" возобновил полеты в Нур-Султан. С 15 января компания планирует восстановить рейсы в Актобе, с 16 января — в Костанай, с 17 января — в Караганду. О возобновлении полетов в Актау и Шымкент "Аэрофлот" обещает проинформировать дополнительно.

Сегодня первый международный рейс прибыл в Алма-Ату из Антальи после возобновления работы аэропорта, сообщил комитет гражданской авиации страны.

На сегодня в/из аэропорта планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо — Алма-Ата авиакомпании Air Astana и Алма-Ата — Сеул авиакомпании Asiana Airlines. Как сообщалось, на четверг с 8:00 до 21:00 запланировано выполнение порядка 8 рейсов из Нур-Султана в Алма-Ату и обратно.

Между тем самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Казахстана в РФ в предыдущие дни были доставлены 2241 российских и иностранных граждан, сообщает сегодня Минобороны РФ.

"Доставленные в Россию самолетами военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации", — отмечается в сообщении на сайте Минобороны.

Отметим также, что, по информации СМИ, всех прибывающих в Казахстан с 15 января из-за циркуляции штамма "омикрон" обяжут предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, несмотря на статус вакцинации. Такое решение в среду приняла межведомственная комиссия для сдерживания распространения инфекции на территории республики.

/TOURBUS.RU