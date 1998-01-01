Этой зимой россияне хотят на экскурсии и горнолыжные склоны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил нашему порталу данные исследования о том, какими видами отдыха россияне хотели бы заняться зимой. Участие в опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет из различных городов России.

Выяснилось, что идеальным видом отдыха зимой россияне считают катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта (39%), чуть больше трети (34%) назвали поездки в гости к родственникам, друзьям, отдых дома выбирали реже, чем в прошлом году (−10 п.п., 28% против 38% в 2021 г.).

Познавательный отдых — экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам — отметили 27% опрошенных, каждый пятый предпочел бы пляжный отдых в теплых странах (21%), в прошлом году этот вид досуга россияне выбирали в два раза реже (10% в 2021 г.). Отдых на даче идеальным назвали 18%, а посещение театров, музеев и выставок — 17% граждан.

Активный отдых (катание на горных лыжах и санках) возглавляет топ-5 видов идеального зимнего досуга россиян почти всех возрастов: среди возрастных групп 18-24 года и 35-44 года его назвали половина опрошенных (51% и 50% соответственно).

Среди людей старше 60 лет спортивные активности выбрал каждый пятый (21%), это четвертый по популярности ответ в данной возрастной категории.

Поездки в гости и к родственникам в качестве идеального отдыха чаще называли молодые люди 18-24 лет и 25-34 лет (42% и 40% соответственно). Отдыхать дома больше других возрастных групп любит молодежь от 18 до 24 лет (43%), это второй по популярности ответ у россиян этого возраста, также он на втором месте по популярности у россиян старше 60 лет (29%).

Познавательный отдых и экскурсии по историческим местам вошли в топ-5 видов идеального отдыха у россиян от 25 лет (25-34 года, 35-44 года — по 31%, 45-59 лет — 29%, старше 60 лет — 23%), а вот среди молодежи 18-24 года этот отдых менее популярен, его назвали только 17% молодых людей.

Пляжный отдых зимой чаще всего предпочитают россияне от 18 до 44 лет (18-24 года — 26%, 25-34 года — 29%, 35-44 года — 28%), меньше всего отдыхать зимой на пляже хотели бы россияне старше 60 лет (10%).

Рыбалка, охота и пешие походы популярны больше всего у россиян 45-59 лет (28%), а меньше всего — у граждан 60 лет и старше (16%). Посещение театров, музеев и выставок вошло в топ-5 видов идеального зимнего отдыха только у россиян старше 60 лет (17%).

/TOURBUS.RU