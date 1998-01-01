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Владельцы аэропорта Внуково приобрели долю в авиакомпании iFly

Чартерная авиакомпания iFly, ассоциированная с туроператором TEZ Tour, последние годы была убыточной

АО "Компания "Юнокс", связанное с частными владельцами аэропорта Внуково Виталием Ванцевым и Владимиром Скочем, стало собственником 30% авиакомпании iFly (юридическое название — ООО "Ай Флай"), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В числе совладельцев iFly также появился гендиректор компании Кирилл Романовский, который получил долю 5%. В результате доля бенефициара iFly — одного из основателей туроператора TEZ Tour Александра Буртина — снизилась с 91% до 56%.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 декабря. ООО "Шелковый путь", подконтрольное гонконгской Joy Tour Global Limited, сохранило свои 9% в капитале авиакомпании.

iFly — российская чартерная авиакомпания. По итогам 11 месяцев стала 22-й авиакомпаний РФ по количеству перевезенных пассажиров. В ее парке девять дальнемагистральных Airbus A330, следует из данных Росавиации. Базовым аэропортом является Внуково, - сообщает «Интерфакс».

До пандемии iFly выполняла рейсы из "Внуково" по популярным международным направлениям по заказу туроператоров TEZ Tour и TUI Россия. В марте 2020 года она одной из первых российских авиакомпаний сообщила о приостановке всех ввозных рейсов за рубеж. Сейчас, согласно онлайн-табло, iFly выполняет в основном грузовые рейсы в Китай.

Последние четыре года iFly была убыточна, в 2020-м чистый убыток перевозчика составил 416 млн руб. В апреле этого года сообщалось, что компания заключила договор о привлечении 200 млн руб. под 9,3% годовых у АО "Международный аэропорт Внуково, 10,7% которого владеет АО "Компания "Юнокс".

Внуково — третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Его контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% — у Росимущества, - напоминает информагентство.

/TOURBUS.RU