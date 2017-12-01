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Монако-2022: Бесплатный транспорт, велодорожки во Францию и закрытие Cafе de Paris

Управление по туризму Монако рассказало об изменениях в туристической инфраструктуре Княжества в наступившем году

Об изменениях в туристической сфере Княжества Монако, которые произойдут в этом году, сообщили нам в Управлении по туризму крошечной средиземноморской страны.

Так, сообщается, что Национальный совет Монаковнёс предложение о бесплатном проезде в общественном транспорте. До принятия окончательного решения инициатива будет тестироваться в течение октября и ноября 2022 года.

Данное изменение позволит увеличить мобильность населения и привлечь внимание монегасков к использованию более экологичного вида транспорта.

Помимо этого, в Монако планируется открытие нескольких туристических заведений. В районе пляжа Ларвотто начнут работу новый салон красоты, пекарня, три ресторана и магазин с предметами интерьера.

Весной в отеле Hôtel de Paris откроется новый ресторан ливанской кухни Em Sherif. А вот знаковое место Княжества — Café de Paris — закроют на реконструкцию до 2023 года.

Для того, чтобы сделать будущие путешествия в Монако более комфортными, летом планируется открытие новых велодорожек из соседних регионов Франции в Княжество.

Кроме того, с 24 января ездить на электросамокате можно будет только в защитном шлеме и светоотражающей одежде.

С апреля морским судам, размер которых не превышает 250 метров, а количество пассажиров - 1250, разрешат заходить в местные порты.

Знаменитая гонка Формулы-1 — Monaco Grand Prix - планирует изменить свой формат в 2022 году. Заезды пройдут с 26 по 29 мая. Четверг теперь будет посвящён соревновательным заездам гонок поддержки, пятница — тренировочному заезду. Квалификация состоится в субботу, а сама гонка Гран-при назначена на воскресенье.

Также в Управлении по туризму напомнили, что, согласно плану по сокращению использования одноразового пластика, опубликованному в октябре прошлого года, в этом году Княжество отказалось от пластиковых игрушек в детских наборах еды, одноразовых чайных пакетиков, а также запретило использование плёнки и этикеток на фруктах и овощах.

В дополнение к принятым мерам компании должны предоставлять многоразовую посуду для своих сотрудников.

/TOURBUS.RU

