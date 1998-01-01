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13 января
Кипр вновь смягчил правила въезда

Теперь перед вылетом на остров можно сдать не только ПЦР-тест, но и более дешевый тест на антиген


Правительство Кипра пересмотрело некоторые ограничительные меры по распространению COVID-19, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Теперь туристам в возрасте от 12 лет независимо от иммунного статуса для въезда на Кипр предоставляется возможность выбора между ПЦР-тестом на не старше 72 часов и экспресс-тестом на антиген не старше 24 часов.

 

Правило начнет действовать с 5:00 14 января. До вступления этого решения в силу, туристы, следующие на Кипр, должны проходить в стране вылета исключительно молекулярный ПЦР-тест. Обязанность сделать ПЦР-тест по прибытию сохраняется.

 

Путешественники в возрасте от 12 лет по-прежнему должны через 72 часа после прибытия на Кипр проходить экспресс-тест на антиген. Однако это требование не распространяется на тех, кто прошел ревакцинацию бустерной дозой прививки. .

Обязательным перед вылетом на Кипр остается заполнение специальной формы CyprusFilghtPass.

 

По информации АТОР, стоимость ПЦР-теста в Москве, в зависимости от срочности, варьируется от 1400 р. до 8 350 р. Экспресс-тест на антиген можно сделать дешевле: от 700 р. При этом для въезда на Кипр требуется справка о тестировании на английском языке, заверенная печатью лаборатории, с QR-кодом или штрих-кодом. Результата самотестирования на антиген недостаточно.

Стоимость анализов по прибытию в аэропорту Ларнаки составляет 15 евро, в аэропорту Пафоса – 19 евро.


Напонмним, что ранее мы сообщали, что минздрав Кипра признал «Спутник Лайт», самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации. При этом в данном случае речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт» после двух доз «Спутника V». В качестве единственной однодозовой прививки «Спутник Лайт» для въезда на Кипр по-прежнему не подходит.

 

Отметим также, что до 31 января в стране запрещены массовые мероприятия, собрания, демонстрации, шествия, концерты, фестивали в общественных или частных местах, за исключением мероприятий, которые разрешены минздравом.

/TOURBUS.RU


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