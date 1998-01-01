Новости Минздрав Израиля исправил информацию о том, что прививка «Спутником» действительна всего месяц Минздрав Израиля исправил ошибочную инфомацию о сроках вакцинации, и сообщил о признании "Спутник Лайт"

Как мы уже сообщали ранее, с 9 ноября российские туристы, полностью вакцинированные «Спутником» могут посещать Израиль. Условия посещения при этом довольно жесткие - с момента полной прививки должно пройти не менее 14 дней, перед вылетом и по прилету нужно сдать платные ПЦР-тесты, а по прилету- также и платный серологический тест на антитела (стоимость ПЦР-теста в Израиле — около 1900 руб, теста на антитела — около 3000 руб). Между тем, туроператоры, внимательно изучившие текст на русскоязычном сайте Минздрава Израиля, были озадачены следующим пассажем: «Согласно правилам, действующим в Израиле, вакцинированные двумя дозами «Спутника V» могут посетить страну, если после последней прививки прошло не менее 14 дней. День вакцинации не считается. Срок, в течение которого россияне в Израиле считаются вакцинированными: один месяц». Таким образом выходило, что на практике у российских путешественников с момента введения второй дозы будет в лучшем случае всего две недели на въезд в Израиль. При этом, согласно требованиям израильского Минздрава, прививка вакцинами, одобренными ВОЗ, действует в течение полугода. В частности, генеральный директор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян в интервью СМИ отметил: «Уже немало тех, кто после объявления даты въезда в страну покупали билеты на самолеты, но за день-два до этого срока Израиль менял решение, люди вынуждены были сдавать билеты, конечно, с финансовыми потерями. Поэтому, признаюсь, после второго раза мы призывали своих клиентов относиться к каждой новой информации крайне осторожно. И оказались правы. Теперь вот получается, что привитые даже месяц-два назад уже не могут планировать поездку. А само решение о признании Израилем вакцины «Спутник V» очень похоже на формально-политическое». Между тем, уже вчера вечером неправильная формулировка, которую объяснили "технической ошибкой", была исправлена. Теперь на сайте Минздрава говорится, что "Привитые "Спутником" будут считаться вакцинированными при условии положительного результата серологического анализа, сданного при въезде в Израиль. Срок, в течение которого они считаются вакцинированными: при наличии электронного удостоверения о пройденных вакцинациях – в течение полугода с момента получения последней дозы вакцины... При отсутствии электронного удостоверения, свидетельствующего о вакцинациях – необходимо предъявить документы, свидетельствующие о пройденных вакцинациях, и получить "зеленый пропуск" на месяц". Кроме того, Минздрав Израиля проинформировал, что вакцинированными будут считаться и россияне, привитые бустерной вакциной "Спутник Лайт" не позднее, чем через 5 месяцев после основной вакцинации.. Напомним, что Израиль планировал открыть границы для вакцинированных российских туристов еще 1 декабря 2021 года. Однако с 29 ноября страна приостановила на две недели въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса «омикрон», затем продлила его до 29 декабря, также власти не исключали введение нового локдауна в стране. Однако 9 января 2022 года власти страны разрешили въезд всем иностранным гражданам, привитым от коронавируса. При этом туристы, привитые признанные ВОЗ вакцинами, сдают ПЦР-тесты перед вылетом и по прилету, а россияне, привитые «Спутником» - дополнительный тест на антитела по прилету. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. При этом компании-члены АТОР указывают, что израильская сторона могла бы смягчить правила, введенные для наших туристов. Например, как делают другие страны, определить список лабораторий в РФ, в которых россияне, как привитые, так и переболевшие, смогли бы сдавать серологические тесты до вылета. В этом случае можно минимизировать риски для тех, у кого не окажется иммунитета. «В таком варианте отсутствие антител (а такое бывает и после болезни, и после прививки) хотя бы станет понятно дома, в России. А не в израильском отеле, когда человек уже потратил деньги на перелет, тесты и забронировал проживание», – поясняют эксперты. В качестве примера эксперты приводят эмират Катар, который также требует от привитых российских туристов серологический тест - но до вылета, а не при въезде. Также наблюдатели удивлены тем, что Израиль не пускает переболевших ковидом россиян, у которых, как и у привитых, тоже есть антитела к COVID-19. Некоторые европейские страны, не признающие российские вакцины, например, Австрия и Ирландия пускают россиян по справкам о перенесенном заболевании, - отмечают эксперты. /TOURBUS.RU

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