Самое большое число «новогодних проблем» - в Доминикане

Как сообщили нашему порталу в страховой компании ERV, почти половина страховых случаев с российскими туристами за рубежом на новогодних каникулах зафиксирована в Доминикане. Чаще всего россияне во время отдыха заболевали простудами, а вот с коронавирусом по-прежнему связаны единичные обращения.

"С 31 декабря по 9 января наибольшее число страховых случаев произошло в Доминикане (46%), Турции (19%), ОАЭ (8%), на Кубе (8%) и в Египте (6%). По сравнению с прошлым годом этот список не так сильно изменился – в 2020 году за медицинской помощью на новогодних праздниках чаще всего обращались в открытой Танзании, Турции и ОАЭ.

По всем подтвержденным страховым случаям были выполнены обязательства в полном объеме", — рассказали в пресс-службе страховщика.

Как отметили в ERV, чаще всего российские туристы обращались за медицинской помощью за рубежом из-за простуды и вирусных заболеваний, связанных со сменой климата. Больше всего таких обращений зафиксировано на Кубе и в Доминикане.

"COVID-19 практически не внес коррективы в частотность обращений во время поездок, оставаясь одним из редких страховых случаев. Но стоимость медицинской помощи по таким случаям существенно выросла. При этом количество обращений по случаям отмены поездки из-за коронавируса находится на достаточно высоком уровне", — уточнили в компании.

Также в страховой компании сообщили, что россияне почти не обращались на новогодних каникулах за медицинской помощью по страховке из-за крупных ДТП, отравлений или спортивных травм. Исключением стали случай летального исхода пассажира на борту самолета с экстренной посадкой в России, а также ДТП с мотоциклистами в Доминикане, в результате которого один человек погиб, а второй госпитализирован.

При этом наибольшее число полисов медицинского страхования выезжающих за рубеж на новогодние каникулы было продано для поездок в Турцию – 29% от общего количества. Эта страна среди клиентов ERV обогнала традиционно популярные зимние направления, такие как Доминикана и Египет.

/TOURBUS.RU