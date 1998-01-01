Новости Новогодними маршрутами Петербурга прошли почти миллион туристов Комитет по развитию туризму Северной столицы подвел итоги праздничного зимнего сезона

Архитектурные памятники, новые маршруты и праздничные украшения, визуально соединившие наиболее интересные точки притяжения города, уличные экскурсии и активные мероприятия стали основой туристских программ города на Неве в дни новогодних каникул сообщили нашему порталу в Комитете по развитию туризму Санкт-Петербурга. В эти новогодние каникулы Северную столицу посетили 914 тысяч туристов. Для сравнения, туристский поток в Петербург за тот же отрезок времени в 2019- 2020 годах составил 1, 3 млнчеловек. Необходимо отметить, что в 2020 году, до начала пандемии, с января по март, в Петербург приехали 500 тысяч иностранных туристов – значительная часть из которых побывала на новогодних торжествах и участвовала в различных зимних событийных мероприятиях. «Гуляя по новогоднему Петербургу, жители и гости города смогли увидеть хорошо знакомые места в новом прочтении, а из классических и современных точек притяжения составить свой конструктор путешествия по городу. Так, например, декоративная подсветка, предлагающая пройти от стрелки Васильевского острова по украшенному Дворцовому мосту, далее ведет через Александровский сад и Конногвардейский бульвар до Новой Голландии, а оттуда по новогоднему Крюкову каналу – от Мариинского театра до Никольского собора, Семимостья и Никольских рядов. Сложилась своего рода система навигационных огней праздничного Петербурга. Мы видим, что избранный подход к украшению города, формированию маршрутов по его улицам, площадям и общественным пространствам в единый обширный комплекс из многочисленных точек притяжения вызвал активный интерес и отклик как со стороны горожан, так и со стороны гостей Северной столицы. Эти маршруты оказались очень востребованными» - отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. В этом году более 236 тысяч жителей и гостей Петербурга побывали в городских театрах, музеях и на катках в новогодние праздники. Центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тысяч человек. Ещё более 5 тысяч зрителей посмотрели на этой площадке спектакль «Золушка» Государственного детского ледового театра. На Елагином острове с 22 декабря успели покататься 30 тысяч человек. За время каникул в театрах прошли 288 спектаклей для детей, которые посетили 73 тысячи человек. С выставками в музеях ознакомились 123 тысячи посетителей. Не менее востребованной на новогодних каникулах оказалась поездка в Кронштадт, на «Остров Фортов», который уже зарекомендовал себя как новый культурный и туристский кластер и одно из лучших мест для отдыха с детьми -с 31 декабря по 9 января его посетили порядка 120 тысяч человек. В числе гостей в этом сезоне отмечена особая категория - 30 тысяч посетителей нового местного горнолыжного курорта. Кроме того, также на прошедших зимних каникулах останавливались в Северной столице туристы, следовавшие в Ленинградскую область и по другим маршрутам «Серебряного ожерелья России». В этом году на фоне пандемии возросла популярность краткосрочной аренды студий - в среднем по России на 40%. Петербург в рейтинге по аренде студий занял второе место. Таким образом, проявляется тенденция туристов к бюджетному типу размещения. Как сообщили также в Комитете по туризму, турпоток в Санкт-Петербург в 2021 году составил 5.8 млн российских и 250 тыс. иностранных туристов. 234 млрд рублей туристы принесли в экономику города. Удовлетворенность посещением Санкт-Петербурга выразили 86% российских туристов. Желание вновь посетить Северную столицу высказали 74% туристов. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка