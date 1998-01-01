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12 января
Новогодними маршрутами Петербурга прошли почти миллион туристов
Комитет по развитию туризму Северной столицы подвел итоги праздничного зимнего сезона
Архитектурные памятники, новые маршруты и праздничные украшения, визуально соединившие наиболее интересные точки притяжения города, уличные экскурсии и активные мероприятия стали основой туристских программ города на Неве в дни новогодних каникул сообщили нашему порталу в Комитете по развитию туризму Санкт-Петербурга.
В эти новогодние каникулы Северную столицу посетили 914 тысяч туристов. Для сравнения, туристский поток в Петербург за тот же отрезок времени в 2019- 2020 годах составил 1, 3 млнчеловек. Необходимо отметить, что в 2020 году, до начала пандемии, с января по март, в Петербург приехали 500 тысяч иностранных туристов – значительная часть из которых побывала на новогодних торжествах и участвовала в различных зимних событийных мероприятиях.
«Гуляя по новогоднему Петербургу, жители и гости города смогли увидеть хорошо знакомые места в новом прочтении, а из классических и современных точек притяжения составить свой конструктор путешествия по городу. Так, например, декоративная подсветка, предлагающая пройти от стрелки Васильевского острова по украшенному Дворцовому мосту, далее ведет через Александровский сад и Конногвардейский бульвар до Новой Голландии, а оттуда по новогоднему Крюкову каналу – от Мариинского театра до Никольского собора, Семимостья и Никольских рядов. Сложилась своего рода система навигационных огней праздничного Петербурга.
Мы видим, что избранный подход к украшению города, формированию маршрутов по его улицам, площадям и общественным пространствам в единый обширный комплекс из многочисленных точек притяжения вызвал активный интерес и отклик как со стороны горожан, так и со стороны гостей Северной столицы. Эти маршруты оказались очень востребованными» - отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
В этом году более 236 тысяч жителей и гостей Петербурга побывали в городских театрах, музеях и на катках в новогодние праздники. Центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тысяч человек. Ещё более 5 тысяч зрителей посмотрели на этой площадке спектакль «Золушка» Государственного детского ледового театра. На Елагином острове с 22 декабря успели покататься 30 тысяч человек.
За время каникул в театрах прошли 288 спектаклей для детей, которые посетили 73 тысячи человек. С выставками в музеях ознакомились 123 тысячи посетителей.
Не менее востребованной на новогодних каникулах оказалась поездка в Кронштадт, на «Остров Фортов», который уже зарекомендовал себя как новый культурный и туристский кластер и одно из лучших мест для отдыха с детьми -с 31 декабря по 9 января его посетили порядка 120 тысяч человек.
В числе гостей в этом сезоне отмечена особая категория - 30 тысяч посетителей нового местного горнолыжного курорта. Кроме того, также на прошедших зимних каникулах останавливались в Северной столице туристы, следовавшие в Ленинградскую область и по другим маршрутам «Серебряного ожерелья России».
В этом году на фоне пандемии возросла популярность краткосрочной аренды студий - в среднем по России на 40%. Петербург в рейтинге по аренде студий занял второе место. Таким образом, проявляется тенденция туристов к бюджетному типу размещения.
Как сообщили также в Комитете по туризму, турпоток в Санкт-Петербург в 2021 году составил 5.8 млн российских и 250 тыс. иностранных туристов. 234 млрд рублей туристы принесли в экономику города. Удовлетворенность посещением Санкт-Петербурга выразили 86% российских туристов. Желание вновь посетить Северную столицу высказали 74% туристов.
/TOURBUS.RU
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