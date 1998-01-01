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12 января
Черногория вновь пускает непривитых туристов
Ограничения на въезд в балканскую страну, введенные в начале января, отменены
Черногория снова смягчила протоколы въезда, - сообщает Ассоциация туроператоров. Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович заявила сегодня на брифинге, что меры, принятые перед Новым годом, дали положительные результаты и санитарная обстановка в стране стабилизировалась.
Это позволило снова открыть границы для путешественников, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Как напоминает АТОР, со 2 по 12 января 2022 года доступ в страну был возможен только для тех, кто привит или переболел ковидом.
С 13 января въезд в Черногорию разрешен при наличии одного из документов на выбор:
Сертификата о вакцинации, с момента получения последней дозы должно пройти не более шести месяцев («Спутник V» признается);
ПЦР-теста не старше 72 часов;
Экспресс-теста на антиген не старше 48 часов;
Положительного ПЦР-теста, выполненного более 10 дней назад, но не старше 6 месяцев.
Правда, по информации СМИ, сегодняшнее решение будет действовать только с 13 по 19 января. После этоо ведомство снова проанализирует ситуацию с коронавирусом и примет соответствующие меры.
По данным минздрава Черногории, на 12 января 62,4% взрослого населения страны были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, второй – 44,3%.
Между тем, напоминают в ассоциации, Россия пока что не возобновила авиасообщение с Черногорией. В интервью местным СМИ в начале января посол РФ в Черногории Владислав Масленников заявил, что авиасообщение между Россией и Черногорией в настоящий момент не может быть восстановлено из-за пандемии коронавируса. Он выразил надежду, что с ускорением темпов вакцинации в Черногории и в России эпидемиологическая ситуация постепенно улучшится, что создаст условия для перезапуска прямых рейсов.
При этом, по информации российского посольства, несмотря на отсутствие прямых перелетов, количество российских туристов в Черногории значительно возросло в 2021 году.
Так, с июля по сентябрь 2021 года в Черногории побывало более 75 тыс. россиян. Это в 10 раз больше, чем было в туристическом сезоне 2020 года, но по-прежнему значительно меньше, чем было в допандемийном 2019 году (350 тыс. туристов).
/TOURBUS.RU
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