Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: С помощью туроператоров на Новый год отдохнули 550 тысяч россиян Половина проданных новогодних зарубежных туров пришлась на Египет

Около 550 тысяч российских туристов приобрели пакетные туры для отдыха в новогодние каникулы у туроператоров, во внутреннем туризме объемы продаж вернулись к уровню каникул 2020 года, в выездном отстают от них на 16%, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), на которые сегодня ссылается «Интерфакс». "По предварительным расчетам, на новогодние каникулы с 30 декабря по 9 января по линии туроператоров совокупно по всем направлениям отправились отдыхать около 550 тысяч туристов, из них около 300 тысяч – по России, и около 250 тысяч – в зарубежные страны", — сообщает ассоциация. Как отмечается, продажи туров по России в новогодний период в целом по рынку уже вышли на допандемийные объемы. Отставание на 16% сохраняется только в выездном туризме. "Открывшийся в 2021 году Египет не смог полностью восполнить туроператорам потерянные объемы закрытой Европы и популярных стран Юго-Восточной Азии, к тому же туроператоры сократили из-за Египта и зимнюю перевозку на другое востребованное новогоднее направление – Турцию. Тем не менее, они отмечают большой прирост продаж зарубежных туров по сравнению с прошлогодними каникулами – от 80 до 300%", — отмечает АТОР. По данным ассоциации, объем прироста зависит от направлений, которыми занимается компания. Самый высокий он у тех, кто отправляет туристов на Мальдивы, Сейшелы и в ОАЭ. Отстают от докризисных объемов те, у кого до пандемии была большая доля продаж туров в страны Юго-Восточной Азии и Европу. "Продажи туров по России снизились по сравнению с рекордными показателями прошлых новогодних каникул на 8% и вышли на докризисный уровень каникул 2020 года. Туроператоры считают, что причиной могут быть откат рынка внутреннего туризма к нормальному состоянию после взлета в прошлом году и отсутствие действовавшей тогда программы кешбэка. Рост продаж наблюдается лишь у компании TUI Россия за счет того, что она единственная на рынке поставила сразу несколько собственных новогодних чартерных программ в регионы (Шерегеш, Казань, Карелия, Тюмень, Сочи)", — подчеркивают в АТОР. Лидером продаж в России на новогодние каникулы, по данным ассоциации, стал Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), куда отправились 35% всех организованных туристов. Далее идут Санкт-Петербург, Крым, Татарстан (8-10% на каждый регион). Около 10% продаж составили горнолыжные туры (во все регионы), немного меньше – в санатории Кавминвод. Около 6% занимают туры в Москву, по 3-4% продаж у туроператоров пришлось на новогодние туры в Великий Устюг, Карелию, Тюмень, Калининград. Среди зарубежных стран на первом месте - Египет, на который приходится 50% проданных туров. Затем идут Турция (16%), третье место делят ОАЭ и Доминикана (менее 12%), Куба и Мальдивы. Также в первой десятке — Абхазия, Сейшелы, Болгария, Таиланд. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка