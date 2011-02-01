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12 января
Прилетающих в Индию туристов, в том числе вакцинированных «Спутником», теперь ждет недельный карантин в отеле
Сейчас наши туристы могут попасть в Гоа чартерами а/к «Россия» или рейсами через Дели и ОАЭ
Власти Индии ужесточают правила въезда в страну из-за распространения штамма "омикрон": теперь всем иностранным туристам, независимо от наличия прививки, придется соблюдать недельный карантин, сообщает газета Times of India, которую цитирует сегодня "Интерфакс".
"Минздрав Индии с 11 января обязал всех прибывающих из-за границы соблюдать недельный карантин в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Кроме того, пассажиров в аэропорту прибытия ожидает выборочное экспресс-тестирование", — пишет издание.
Как отмечает газета, результатов выборочного теста нужно дожидаться в аэропорту. Как уточняют в Минздраве Индии, тестирование будут проходить около 2% пассажиров рейса.
Если тест будет отрицательным, то турист сможет отправиться в отель, чтобы провести там недельный карантин, но покидать территорию запрещено. На восьмой день пребывания необходимо сдать ПЦР-тест и загрузить результат на портал Air Suvidha. Если тест отрицательный, то путешественник может продолжить отдых, контролируя состояние здоровья. Если тест положительный, то путешественника отправят на лечение. Контактировавшим с зараженным нужно соблюдать карантин.
По информации АТОР, дети в возрасте до пяти лет освобождаются от тестирования как до, так и после прибытия. Однако, если по прибытии или в период карантина будут обнаружены симптомы COVID-19, они должны пройти тестирование и лечение в соответствии с установленным протоколом.
Еще одно нововведение, вызванное ростом числа случаев заболевания коронавирусом – ночной комендантский час в Гоа, который уже официально действует. Выходить на улицу туристам нельзя с 23 вечера до 6 утра. Как долго будет действовать это правило, пока не анонсируется.
Как рассказала Елена Миролюбова, специалист по Индии туроператора «Квинта тур», которую цитирует АТОР, по правилам, озвученным им партнерами, карантин в Гоа туристы проходят на территории отеля. То есть гости могут пользоваться отельной инфраструктурой, не выходя за пределы территории гостиницы. Однако в случае Гоа «отельный карантин» может сделать невозможным нормальное питание в большинстве объектов: «все включено» здесь нет, полный пансион – редкость.
В туроператорских компаниях, которые организуют туры в Индию на регулярных стыковочных рейсах (через Дели или через Дубай и Шарджу), отмечают, что подавляющее большинство туристов не готово так сложно организовывать свой отдых в штате Гоа (с учетом вводимых ограничений). В результате, например, в компаниях «Квинта тур» и ПАКС спрос на Индию называют сейчас близким к нулевым отметкам.
Как рассказали в авиакомпании «Россия» (консолидатор - «Библио-Глобус»), чей первый прямой рейс на Гоа состоялся 29 декабря, загрузка первого борта и следующих была высокой. Корректировки полетных программ в связи с ужесточением правил въезда и пребывания туристов в Индии не планируются, - сообщает АТОР.
НапомниМ, что в ноябре у российских туристов, вакцинированных "Спутником V", появилась возможность путешествовать в Индию - до сих пор без карантина. Путешественникам необходимо сдать тест на коронавирус за 72 часа до вылета и загрузить результат на Air Suvidha, в анкету также нужно приложить сертификат вакцинации. Кроме того, при заполнении анкеты туристы должны предоставить информацию о посещенных странах за 14 дней до въезда в Индию.
/TOURBUS.RU