«Турпомощь» завершила прием заявок от туроператоров на использование своих средств для компенсации туристам

Как сообщает сегодня РСТ, в конце декабря 2021 года туроператоры «Пакс», Ambotis Holidays, и TEZ Tour официально сообщили, что готовы использовать средства из своих фондов персональной ответственности (ФПО) для погашения долгов по не состоявшимся из-за пандемии турам. Информация размещена на сайтах туроператоров, речь идет о турах, приобретенных до 31 марта 2020 года.

Глава «Турпомощи» Александр Осауленко подтвердил сегодня изданию RATA-news эту информацию. Он также сообщил, что после того, как правительство 16 декабря продлило до конца года возможность использовать ФПО для погашения долгов, в ассоциацию подали уведомления и другие компании.

Всего, по словам г-на Осауленко, в 2020 году с момента появления постановления правительства № 898-р о возврате туристам денежных сумм из средств ФПО было подано 44 уведомления на 60 млн. рублей. После продления сроков действия этого постановления, в мае 2021 года туроператоры подали 23 уведомления на 780 млн. рублей.

В декабре 2021 года ассоциация получила 26 уведомлений на 260 млн рублей. Теперь эти туроператоры будут в течение шести месяцев составлять реестры требований, а затем «Турпомощь» в течение 60 дней выплатит туристам полагающиеся суммы.

В том числе, по словам Александра Осауленко, с прошлого года имеются уведомления еще 11 туроператоров, которые так и не приступили к формированию реестров. «Многие компании отзывают свои уведомления, так как находят другие источники возврата денег. Это связано, в первую очередь, с нежеланием операторов тратить собственные накопленные средства, а расплачиваться с туристами за счет оборотных средств, которые постепенно появляются благодаря открытию новых стран.

ФПО – лишь один из вариантов, которые правительство предоставило операторам для компенсаций за аннулированные из-за пандемии туры», – пояснил глава «Турпомощи».

Как напоминает РСТ, постановление № 898-р о возврате туристам денежных сумм из средств фондов персональной ответственности туроператоров появилось 4 апреля 2020 года. Однако правила возврата туристам средств из ФПО, прописанные в последовавшем затем 8 апреля 2020 года постановлении № 461, оказались довольно жесткими. Во-первых, на подачу уведомления о намерении воспользоваться ФПО туроператорам первоначально было отведено всего несколько нерабочих дней, причем в условиях самоизоляции, – до 15 апреля. В итоге, на тот момент по данным на вечер 14 апреля, уведомления об использовании фондов персональной ответственности в «Турпомощь» подали лишь 25 туроператоров.

Но дело не только в сроках – немало подводных камней обнаружилось и в самой процедуре подачи.Прежде всего, до того, как распечатать фонд, туроператор обязан сделать в него очередной квартальный взнос – 0,25% от общей цены турпродукта за предыдущий год.

Еще одно условие: финансовые гарантии должны быть даже у того туроператора, который ранее уже был от них освобожден, поскольку свой фонд полностью сформировал.

Очевидно, что найти в нынешних условиях страховщика, который подпишет новый договор с туроператором, практически не реально. А если кто-то все-таки найдет, то должен будет и ему заплатить, и сделать взнос в ФПО, поскольку он намерен взять оттуда деньги, - отмечают в РСТ.

Кроме того, согласно правилам, вся процедура использования ФПО занимает практически девять месяцев. При этом туристу поступит не вся сумма, которую он заплатил, а за минусом фактически понесенных затрат.

/TOURBUS.RU