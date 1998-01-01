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Кубань, столичный регион и Крым возглавили ежегодный рейтинг туристической привлекательности

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" представил ежегодный анализ наиболее востребованных российских туристических направлений

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и издание «Отдых в России» представили седьмой ежегодный рейтинг туристической привлекательности российских регионов. Среди критериев оценки – количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, а также вклад туризма в валовый региональный продукт, - сообщает «Интерфакс».

Возглавил рейтинг Краснодарский край, на втором месте – Московская область, на третьем – Москва. Также в первую десятку вошли (в порядке убывания) Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Алтайский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область.

Во второй десятке – Ставропольский край, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Челябинская область, Иркутская область, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Калининградская область, Сахалинская область.

Составители рейтинга оценивали регионы по девяти критериям. Это уровень развития туристской отрасли и гостиничной инфраструктуры, включая количество объектов размещения, заведений общепита и турфирм. Доходность туризма и гостеприимства, включая доходы коллективных средств размещения и объем платных туристических услуг населению. Развитие санаторно-курортной отрасли региона оценивалось по числу граждан, отдохнувших в санаториях и объему оказанных им платных услуг.

Кроме того, составители рейтинга учитывали число граждан РФ, размещавшихся в коллективных средствах размещения, и число ночевок в таких объектах. Также оценивалось число иностранных туристов, останавливавшихся в отелях региона.

Для оценки туристской уникальности и привлекательности региона учитывалось количество объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр. Уровень преступности в субъектах оценивался по количеству совершенных преступлений на 100 тысяч населения.

Авторы рейтинга также учли количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе и активность региона в информационном пространстве.

По данным Ростуризма, в 2021 году россияне совершили 56 млн туристических поездок по своей стране. Это означает, что внутренний турпоток восстановился на 90% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.

При этом есть регионы, где показатели 2021 года даже превзошли допандемийные. Это Крым, Краснодарский край, а также Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан, Кабардино-Балкария и некоторые другие направления.

/TOURBUS.RU