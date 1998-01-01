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Аэропорт Шереметьево подвел новогодние итоги

Праздничный пассажиропоток крупнейшего аэропорта страны вырос в этом году почти на 100%

Аэропорт Шереметьево в период с 27 декабря по 9 января обслужил почти 1,4 млн пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево в новогодний период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 1 млн 385 тыс. пассажиров и обеспечил выполнение 9.530 взлетно-посадочных операций. Рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 96%», — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, на международных воздушных линиях количество пассажиров в праздничные дни составило 500 тыс. человек, на внутренних – 885 тыс. человек. Пик перевозок в Шереметьево пришелся на 30 декабря – день массового вылета, и 9 января – день массового прилета. В эти дни аэропорт обслужил 113 тыс. и 119 тыс. пассажиров соответственно.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, наиболее популярными международными направлениями в праздничные дни стали Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Ереван. В России пассажиры чаще всего летали в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Краснодар.

Между тем сообщается, что АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) с 1 января 2022 года повысило основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний на 7,4%, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы на сайте аэропорта.

Так, базовый сбор за взлет-посадку увеличился с 484 до 520 руб. за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, сбор за авиационную безопасность — с 23 до 25 руб. за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) возросла со 158 до 169 руб. на одного пассажира, на международных — с 482 до 517 руб. в терминалах C и D и с 122 до 131 руб. в териминалах E и F.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает тарифы с января. Базовый сбор за взлет-посадку для них увеличится на 2,8%, до $14,7 за тонну МВМ, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) — на 2,6%, до $1,2 за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала вырастет на 2,8%: в терминалах B, C, D — до $17 на одного пассажира; в E, F — до $10.

Шереметьево — крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В январе-ноябре он обслужил 28,3 млн человек (-39% к 2019 году, +53% к 2020-му).

Основной объем перевозок за этот период обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, "Победа", Pegas Fly, Royal Flight и "Северсталь".

/TOURBUS.RU