Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил государственную программу "Развитие туризма" до 2030 года, согласно которой, в частности, планируется обеспечить всем гражданами современную туристическую инфраструктуру, сообщает пресс-служба правительства, которую цитирует «Интерфакс».

Согласно целям госпрограммы, планируется «обеспечить граждан современной туристической инфраструктурой; создать и внедрить систему поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма; создать условия для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды».

Кроме того, планируется создать и внедрить цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым сервисам; реализовать мероприятия по цифровизации госуправления в сфере туризма

Также в результате реализации госпрограммы должна быть создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на развитие экспорта туристских услуг; увеличено число рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристической отрасли; усовершенствовано государственное управление в сфере туризма.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, "Страна имеет колоссальный туристический потенциал. В этом году принят национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а с начала 2022 года заработает утвержденная Мишустиным госпрограмма "Развитие туризма", —цитирует пресс-служба.

Он отметил, что инвесторам предоставлены в этом году льготные кредиты на строительство отелей общей вместимостью почти 14 тысяч номеров: "В рамках новой Госпрограммы до 2024 года за счет льготных кредитов по всей стране должно появиться уже свыше 19,5 тысяч номеров. Содействие инвесторам будет оказываться, в том числе при строительстве обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам".

"В ближайшие три года гранты получат не менее 2,5 тысяч предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. В 2021 году аналогичную меру поддержки получило 452 проекта. В комплексе все эти меры позволят нам к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год, создать не менее 1,7 млн новых рабочих мест, и повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 трлн рублей", — добавил вице-премьер.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что общий объем финансового обеспечения государственной программы до 2024 года составляет 724 млрд рублей. Из них 168,4 млрд. — средства федерального бюджета, 75,8 млрд руб. — средства консолидированных бюджетов регионов 542,1 млрд руб. — внебюджетные источники.

Структура госпрограммы включает в себя три федеральных проекта: "Развитие туристической инфраструктуры", "Повышение доступности туристических продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма", входящими в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", а также комплекс мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма".

В пресс-службе добавили, что участие в госпрограмме приняли 17 министерств и ведомств, в частности Минстрой — ответственный исполнитель указанной госпрограммы, а также Федеральное агентство по туризму, которое является ответственным исполнителем нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

/TOURBUS.RU